“Viúva alegre.” É essa a designação atribuída a Yulia Navalnaya — a viúva do opositor russo Alexei Navalny que morreu a 16 de fevereiro — em várias publicações partilhadas nas redes sociais nas últimas semanas. O motivo? Navalnaya, crítica do regime russo, terá adotado algumas atitudes que, de acordo com aqueles posts, mostram que até está “alegre” com a morte do marido.

Segundo uma publicação nas redes sociais, perante estes comportamentos erráticos, a sogra de Yulia, Lyudmila Navalnaya, “viu-se obrigada” a pronunciar-se. Numa alegada gravação de áudio, a mãe de Alexei Navalny critica duramente as atitudes da nora.

Nesse suposto áudio, Lyudmila Navalnaya indica que a nora “não via Navalny há mais de dois anos” e que foi Yulia quem “forçou Navalny a ir para a Rússia” em 2021, após o opositor de Putin ter sido envenenado e ter recuperado na Alemanha. Assim que aterrou em Moscovo, Alexei Navalny foi detido.

Lyudmila Navalnaya alega no áudio que, antes da morte daquele que foi o maior opositor do Presidente russo, a nora fez com que fossem transferidos “todos os bens” de Alexei para o seu nome. E, após a detenção do marido, a mulher “começou a aparecer com outros homens em público”. Em suma, Yuliya “está a lucrar descaradamente com a morte” de Alexei.

O áudio em questão, em que Lyudmila Navalnaya adota um tom bastante monocórdico sem demonstrar qualquer emoção, nunca foi publicado nas redes sociais da mãe de Alexei Navalny. Foi antes publicado numa conta do Telegram chamada Lord Bebo and Friends, que se define como sendo “anti-woke, anti-hipocrisia e anti-fake news”, partilhando várias informações consideradas falsas sobre o conflito na Ucrânia.

Em relação a este áudio, não há nada que aponte que seja verdadeiro. Pelo contrário: a plataforma Deepfake-o-meter, desenvolvida pela Universidade nova-iorquina de Buffalo — e que tem como intuito apurar se um conteúdo áudio é verdadeiro ou foi produzido por inteligência artificial, tendo apresentado dos resultados mais fidedignos em testes realizados neste âmbito —, concluiu que o áudio da mãe de Alexei Navalny é falso e foi manipulado.

Olga Robinson, jornalista da BBC Verify e analista dos meios de comunicação sociais russos, escreveu igualmente no X (antigo Twitter) que o áudio era falso. “É sobre uma história falsa publicada sobre Yulia Navalnaya difundida por uma série de sites de notícias falsas.”

This fake audio clip of Navalny’s mother alludes to a fake story about Yulia Navalnaya published by a couple of fake news sites @Shayan86 and I have been keeping an eye on literally days before his death. https://t.co/sys4AjyzFG — Olga Robinson (@O_Rob1nson) February 22, 2024

Adicionalmente, o conteúdo expresso no áudio também é falso. Por exemplo, Alexei Navalny sempre insistiu que queria voltar à Rússia por sua vontade. “A Rússia é o meu país, Moscovo é a minha cidade e tenho saudades”, disse o opositor russo num vídeo publicado no Instagram dias antes de regressar ao seu país natal.

Conclusão

Não é verdade que a mãe de AlexeiNavalny tenha gravado um áudio a denunciar os comportamentos erráticos da sua nora. O áudio é falso, foi publicado por uma conta de Telegram ligada à disseminação de desinformação favorável ao regime russo e terá sido gerado com o recurso à inteligência artificial. O conteúdo expresso no vídeo é, ao que tudo indica, também falso.



