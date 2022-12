Uma publicação no Facebook refere que Diego Maradona, o histórico jogador de futebol argentino, afirmou que, se Cristiano Ronaldo fosse argentino, a seleção do país já teria conquistado o terceiro mundial antes. Mas Maradona nunca disse isto.

Estas declarações atribuídas sem fundamento ao craque argentino não ficaram apenas pelo Facebook, mas espalharam-se por outras redes sociais como o Tik Tok. Contudo, nunca é mencionada uma fonte.

Através de uma pesquisa em motores de busca é possível perceber que nenhuma declaração semelhante foi proferida por Diego Maradona. Contudo, o jogador fez declarações sobre Cristiano Ronaldo.

Numa entrevista ao Tyc Sports, em 2017, Maradona disse que “gostava que Cristiano Ronaldo fosse argentino”. O ex-internacional argentino, deixou vários elogios a Ronaldo, embora tenha sublinhado que preferia o argentino Lionel Messi como jogador. As carreiras dos dois jogadores — que durante anos disputaram o título de “melhor jogador de futebol do mundo” — são frequentemente postas em confronto. Nesse contexto, Maradona escolheu o seu preferido mas deixou largos elogios ao jogador português. No seguimento dessas declarações, o ex-jogador nada disse sobre a seleção da Argentina.

Na altura, as declarações e elogios de Maradona sobre Cristiano Ronaldo foram notícia em vários jornais desportivos portugueses.

A Argentina ganhou o terceiro mundial de futebol, este ano, num jogo renhido contra a França realizado no Qatar. A seleção do país já tinha sido campeã do mundo em 1978 e em 1986 (neste ano, com Diego Maradona a brilhar nos relvados). O histórico argentino morreu em novembro de 2020, aos 60 anos.

Conclusão

