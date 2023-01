O papa emérito Bento XVI morreu no passado dia 31 de dezembro de 2022. O velório durou três dias, tendo sido sepultado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimónia fúnebre, tal como relatado pelo Observador, ficou a cargo de Papa Francisco, seu sucessor. E, apesar dos milhares de fiéis que quiseram marcar presença, foram poucos os líderes políticos a marcar oficialmente presença — exceção feita ao de Itália e Alemanha. Ainda assim, uma publicação recente alega que o Papa emérito deixou bem claro que não queria a presença do atual presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, no seu funeral. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

“Não é um homem de Deus.” Esta é a suposta citação que vem associada à notícia desta publicação, ainda que só tivesse sido possível encontrar o respetivo link numa busca posterior na internet. Nesse texto, é citada a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que terá dito que, “de acordo com os desejos do falecido Papa”, Joe Biden não marcaria presença no funeral do Papa emérito. É também citado um excerto verdadeiro de uma conversa de Joe Biden com um jornalista, onde o Presidente norte-americano diz que a razão pela qual não estaria em Roma para as cerimónias fúnebres já era sabida. “Não vou porque seria necessário uma entourage grande de pessoas e isso seria levar este acontecimento para o caminho errado.”

Who will represent the US at Pope Emeritus Benedict XVI's funeral? And what did the late Pope mean to Catholic President Joe Biden?

Correspondent @owentjensen asked White House Press Secretary Karine Jean-Pierre about both of these topics relating to Pope Benedict. pic.twitter.com/Iaahas5XMa — EWTN News Nightly (@EWTNNewsNightly) January 3, 2023

A verdade é que este artigo, tal como a publicação original, deturpa a realidade dos acontecimentos. O papa emérito Bento XVI não recusou a presença nem de Joe Biden nem de qualquer líder político. Pediu, sim, que as suas cerimónias fúnebres fossem simples, ao contrário de outros funerais de figuras públicas de enorme relevo. Foi por isso que só estiveram presentes, de forma oficial através de convite, os líderes da Alemanha — país de onde o Papa emérito é natural — e Itália, país que é a “casa”, no Vaticano, desta figura religiosa. Para representar os EUA, Karine Jean-Pierre anunciou que o embaixador norte-americano no Vaticano estaria presente no funeral.

Outros presidentes, como foi o caso de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiram, a título pessoal, estar presentes no funeral do Papa Bento XVI. Também é importante dizer que a publicação original já foi desmentida anteriormente. Por exemplo, o Snopes, fact-checker norte-americano, classificou-a como falsa, citando inclusivamente responsáveis oficiais do Vaticano que esclareceram toda a história.

Conclusão

Não é verdade que o Papa Bento XVI tenha exigido que o Presidente dos EUA, Joe Biden, não comparecesse ao seu funeral. O que ficou expresso como desejo do Papa emérito é que as cerimónias fúnebres fossem o mais simples e reservadas possível, tendo sido só, a nível oficial, convidados os chefes políticos da Alemanha e de Itália.

