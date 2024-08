Os Jogos Olímpicos de Paris terminaram a 11 de agosto, mas continuam a dar que falar nas redes sociais. Uma publicação no Facebook sugere que a Samsung, multinacional sul-coreana, desistiu de uma campanha publicitária milionária após a cerimónia de abertura que decorreu um pouco por toda a capital francesa. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

A publicação vem acompanhada de uma imagem que faz referência a um dos momentos mais polémicos da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Em causa está uma suposta encenação da Última Ceia com artistas drag. As críticas foram muitas, ainda que o diretor artístico da cerimónia de abertura, Thomas Jolly, tenha garantido de imediato não ter havido qualquer inspiração na Última Ceia, mas sim na mitologia grega.

Voltando à publicação, e olhando apenas para as alegações que o autor partilhou, a Samsung em momento algum desistiu de qualquer “campanha publicitária” ou sequer alegou que “os Jogos Olímpicos se tinham tornado woke”, como também refere a publicação. Não há qualquer notícia sobre o tema sequer. A título de exemplo, a Associated Press escreveu em maio que a Toyota, um grande patrocinador do evento, estaria a ponderar terminar a sua parceria, mas nesse caso nem havia qualquer ligação com a cerimónia de abertura, até porque a notícia saiu muito antes da polémica. Também não havia qualquer referência à Samsung.

Ainda assim, o Observador questionou a filial portuguesa da Samsung que confirmou que a marca não desistiu de qualquer patrocínio nos Jogos Olímpicos deste ano. “Esta questão foi prontamente desmentida pela Samsung que, não só equipou todos os atletas com o novo Galaxy ZFlip6, como também levou a cargo a campanha ‘Open Always Win‘, iniciativa concluída com excelentes resultados da marca”. Foi referido também que a Samsung tem já “uma longa parceria e consequente patrocínio que se irá manter para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 2028”.

Conclusão

É falso que a Samsung tenha desistido de patrocinar os Jogos Olímpicos de Paris, como sugerem várias publicações no Facebook. Ao Observador, a Samsung Portugal desmentiu que a marca tenha posto fim a qualquer campanha publicitária ou parceria com um dos principais eventos desportivos do mundo: “[A Samsung tem já] uma longa parceria e consequente patrocínio que se irá manter para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 2028”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.