Um vídeo do TikTok está a ser partilhado no Facebook com a alegação de que se trata de um registo da solidariedade dos socorristas holandeses para com os agricultores do país.

Nos início de julho, os agricultores dos Países Baixos manifestaram-se publicamente contra os planos do governo do país para, até 2030, reduzir as emissões de azoto em 50%. Segundo os agricultores do país, as imposições do governo para atingir a meta têm como consequência a utilização de menos fertilizantes e a redução do número de animais, o que levará ao encerramento de algumas explorações agrícolas no país.

Para marcar a agenda e alertar para o impacto das medidas no setor, os agricultores bloquearam estradas, supermercados e centros de distribuição, sendo que numa das noites houve necessidade, inclusivamente, de intervenção da polícia.

E o que é que os bombeiros dos Países Baixos têm que ver com esse protesto? Segundo as publicações que se tornaram virais, ter-se-ão associado aos protestos dos agricultores, mas não é verdade. Nem os bombeiros são holandeses nem se trata de um protesto de agricultores.

Trata-se de um vídeo registado na Polónia, num evento de caridade. Bastaria olhar para a inscrição “straz”, nas costas das camisolas, para perceber a nacionalidade dos socorristas nas imagens. O vídeo, do utilizador do TikTok Daniel998dxdx, ainda está disponível online e na legenda percebe-se que foi gravado sem qualquer relação com protestos de agricultores: “Passeio noturno de socorristas pela Maja.”

O evento organizado pelos bombeiros polacos, realiza-se anualmente na cidade de Podkarpacie, e tem por objetivo angariar fundos para apoiar quem mais precisa. Na edição deste ano, segundo as publicações polacas, os fundos angariados na “The Night Ride” reverteram a favor de Maja Pawłowska.

Maja Pawłowska tem cinco anos, vive em Potok, no sudeste polaco, e sofre de paralisia cerebral. Os fundos angariados no evento reverteram para o apoio na reabilitação da criança, depois de ter sido alvo de uma cirurgia no ano passado, que lhe permitirá recuperar algumas faculdades para que possa ser independente.

Na iniciativa estiveram presentes cerca de 100 carros dos bombeiros polacos, de acordo com a imprensa local que descrevia os horários e âmbito da ação de caridade.

Conclusão

As imagens de carros de bombeiros todos juntos não retratam qualquer ação de apoio a agricultores dos Países Baixos em protesto. Foram registadas em maio deste ano, numa ação de solidariedade polaca para angariar fundos para a recuperação de uma criança com cinco anos, que tem paralisia cerebral. As imagens foram descontextualizadas e foi acrescentada uma legenda com informações incorretas que contribuem para difundir uma mensagem falsa.

