O funeral do futebolista português Diogo Jota, e do irmão, André Silva, aconteceu este sábado em Gondomar, com intenso mediatismo. Como consequência, as redes sociais foram inundadas de desinformação sobre o tema.

Assim aconteceu com a alegada presença de de Cristiano Ronaldo nas cerimónias fúnebres. “Ronaldo chega a Portugal para assistir ao funeral de Diogo Jota”, pode ler-se em vários Reels no Facebook, acompanhados de um pequeno vídeo do jogador à chegada a um aeroporto. As publicações com o dito vídeo e legenda somam gostos e partilhas.

Só que as publicações não correspondem à verdade.

Cristiano Ronaldo não esteve presente no funeral do jogador do Liverpool e da seleção portuguesa. O Observador acompanhou a cerimónia em Gondomar, nomeadamente com um repórter no local, e através de um liveblog ao minuto em que se reportou a presença de vários jogadores da seleção, da equipa do Liverpool ou do Penafiel, à chegada à Igreja Matriz de Gondomar, onde decorreu a missa. Em nenhum momento Cristiano Ronaldo foi visto nas imediações do local onde decorreu o último adeus aos jogadores portugueses que morreram num despiste em Zamora, Espanha, esta quinta-feira.

Aliás, a ausência do capitão da seleção nacional foi mesmo motivo de reparo e crítica nas redes sociais e até por alguns comentadores desportivos ao longo deste sábado. Foi o caso de Ribeiro Cristóvão, comentador desportivo na SIC, que no Primeiro Jornal declarou que, “como capitão, Cristiano Ronaldo tinha obrigação de estar presente no funeral de Diogo Jota” e que os “portugueses vão ficar com esta má imagem”.

A meio da tarde, o jornal Record explicava a ausência do avançado de 40 anos: foi “por uma questão íntima, resultante do trauma emocional vivido aquando da morte do pai, José Diniz Aveiro, em setembro de 2005”. Nessa notícia não assinada no jornal desportivo, sem citar fontes, lê-se que Ronaldo “privilegia as homenagens em maior recato sendo essa a forma que encontrou de lidar com a dor”. De recordar que o jornal Record pertence à empresa de comunicação social Medialivre, da qual o futebolista Cristiano Ronaldo é o maior acionista.

Conclusão

É falso que Cristiano Ronaldo tenha estado no funeral de Diogo Jota e André Silva. O capitão da seleção não esteve em Gondomar, algo que foi comentado e noticiado. Pelo que o que está escrito no vídeo não corresponde à verdade.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.