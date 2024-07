As eleições europeias que elegeram 720 novos eurodeputados para o Parlamento Europeu mostraram um crescimento à direita. A Esquerda Unitária — a família europeia em que se incluem todos os partidos comunistas da União Europeia (UE) — perdeu um deputado em relação às eleições de 2019. Embora não seja um enorme decréscimo de assentos parlamentares, este grupo continua a ser o que tem menos representação no hemiciclo europeu, contado com 36 eurodeputados.

Vários boatos começaram a surgir nas redes sociais depois das eleições. Neste vídeo publicado na rede social Threads, vemos um grupo de homens virados para o que se supõe ser uma televisão. Estão visivelmente perturbados ao perceberem que foram derrotados. Não é possível perceber no vídeo que tipo de competição terá sido.

Tanto nesta publicação, como noutras que se podem encontrar no Facebook, os utilizadores assumem que se trata de um grupo de “comunistas” que reagem à derrota nas eleições europeias de 9 de junho. Contudo, não se trata disso.

No vídeo original, publicado na rede social X (ex-Twitter), é possível perceber que o grupo perdeu uma aposta. “Todo o Sindicato tinha o 8, em todos os sentidos, para tentar recuperar o impulso. O 8 não venceu.” lê-se na legenda. Esta publicação foi feita dia 8 de junho, no dia antes do resultado das eleições europeias ser divulgado.

Os membros do grupo usam ao pescoço uma credencial. Na fita diz “Saratoga Race Course 2024”. Ou seja, a comitiva que vemos no vídeo original está a assistir a uma corrida de cavalos que decorreu no dia 8 de junho em Saratoga, nos EUA. Também na fita, está inscrito o patrocínio a uma casa de apostas direcionada ao desporto.

Conclusão

Circula nas redes sociais um vídeo de uma comitiva de homens a reagir a uma derrota. Algumas publicações afirmam que se trata de um grupo de “comunistas” a reagir ao resultado das eleições europeias de 9 de junho. É falso. O vídeo original foi publicado um dia antes de serem divulgados os resultados. Na realidade, a comitiva reage a uma derrota numa corrida de cavalos na qual apostaram.

