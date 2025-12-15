Um vídeo que circula nas redes sociais acusa o Presidente da Ucrânia de pagar 500 milhões de dólares para a construção de um resort na neve na zona Oeste do país. A estância terá 41 pistas de ski e 25 hotéis com capacidade para mais de cinco mil quartos, numa construção que teria arrancado no passado mês de outubro.

Segundo a publicação, os seus co-investidores são a BlackRock (uma empresa norte-americana de investimentos internacionais) e a JP Morgan (outra companhia norte-americana de serviços bancários e financeiros), sendo que o projeto será parte do plano de investimento de 15 mil milhões de dólares na Ucrânia por parte dessas empresas. Ainda de acordo com este vídeo, o plano não fica pela estância de ski. O complexo também incluiria canais com gôndolas e um parque aventura para os meses de verão.

É questionado, neste registo, de onde vem o dinheiro investido por Zelensky, numa altura em que a Ucrânia recebe assistência financeira de outros países para responder à guerra. A publicação sugere, nas entrelinhas, que o Presidente ucraniano pode estar a utilizar o dinheiro da ajuda internacional para financiar projetos pessoais. Mas será verdade?

Empresas negam qualquer investimento

O Observador questionou as empresas alegadamente envolvidas neste suposto investimento do Presidente ucraniano. A Blackrock “nega categoricamente” a informação divulgada pelo vídeo partilhado nas redes sociais e garante que as alegações são falsas. O Observador questionou ainda o gabinete de Volodymyr Zelensky e a J.P. Morgan que, até à data da publicação deste artigo, não enviaram resposta.

Na pesquisa do Observador por este alegado projeto, também não foi encontrada qualquer evidência da construção de uma estância de ski no norte da Ucrânia, patrocinada por investidores norte-americanos. Mas há um projeto que em tudo se assemelha à descrição divulgada por esta publicação acusatória, só que a obra em questão não tem como investidores o Presidente ucraniano ou qualquer uma das empresas mencionadas. Trata-se do projeto “Goro Mountain Resort“, com local de implantação nas montanhas dos Cárpatos, perto de Lviv.

O projeto está previsto para ser concluído daqui a 15 anos, tem as mesmas características (25 hotéis, mais de cinco mil quartos, 41 pistas de ski, etc), e está a ser desenvolvido pela empresa Okko Group, que adianta na sua página oficial que a obra tem um custo de 1.500 milhões de dólares, de iniciativa privada.

Tem sido múltiplas as vezes em que o Observador tem desmentido, através de fact checking, alegações que circulam na internet acusando o Presidente ucraniano de ser portador de grandes fortunas, enriquecer de forma misteriosa ou cometer atos ilícitos. Exemplos disso são o artigo em que desmentia a ideia de que Zelensky seria milionário, que teria comprado uma casa no Dubai, no edifício mais alto do mundo, ou de que de teria transferido milhões de dólares para um banco saudita. Quanto aos imóveis que alegadamente teria em Moscovo, além de um passaporte russo, também verificámos que eram informações falsas.

Conclusão

Não há qualquer evidência de que o Presidente ucraniano esteja envolvido na construção de uma estância de luxo de ski no ocidente da Ucrânia, com recurso à empresa Blackrock e J.P. Morgan. Uma das empresas apontada como principal financiadora nega de forma inequívoca qualquer envolvimento nesse projeto e com Volodymyr Zelensky. A alegação que tem sido partilhada nas redes sociais não corresponde à verdade.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.