A guerra na Ucrânia iniciada pelo exército de Vladimir Putin ainda não terminou. Nem no terreno nem nas redes sociais. Uma publicação viral de Facebook do passado dia 12 de maio alega que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, não cumprimentou um político negro da comitiva de Nanci Pelosi. No entanto, trata-se de uma publicação falsa.

“Apesar da guerra, o racismo reina.” É assim que começa a publicação viral, alegando que o presidente ucraniano cometeu um ato de racismo. No entanto, fazendo uma pesquisa no motor de busca Google, encontramos o vídeo verdadeiro na conta oficial de Zelensky. E nesse mesmo vídeo é possível ver o presidente ucraniano a cumprimentar o tal político negro. Ou seja, estamos perante uma manipulação de vídeo que têm o objetivo de passar uma mensagem contra o governo ucraniano na guerra contra a Rússia.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Novamente noutra busca, não é possível encontrar outros resultados se não o vídeo verdadeiro que demonstra que, de facto, a publicação está errada desde o princípio. O político que alegadamente não teria sido cumprimentado é Jim McGrovern, presidente do Comércio do Regimento da Câmara. No entanto, Zelensky cumprimenta todos os membros desta delegação e segue, juntamente com Nanci Pelosi, para o resto da visita, seguindo-se uma série de fotografias oficiais e também declarações públicas.

O vídeo manipulado tem apenas 15 segundos de duração enquanto as peças oficiais divulgadas pelos media, e que também foram partilhadas por Zelensky, têm quase dois minutos de duração.

Conclusão

Não é verdade que Volodymyr Zelensky não tenha cumprimentado um político negro, que integrava a delegação norte-americana liderada por Nancy Pelosi, aquando da sua visita à capital ucraniana, Kiev. O vídeo em questão foi deliberadamente manipulado. Basta uma breve pesquisa no motor de busca Google para encontrar o vídeo verdadeiro, que foi, entretanto, partilhado por vários media internacionais mas também pelo próprio Zelensky.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO