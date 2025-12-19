A novidade foi dada em agosto, a notícia apareceu em dezembro. Tal como Luís Montenegro tinha antecipado ainda na Festa do Pontal e como o ministro da Economia confirmou esta terça-feira, a Fórmula 1 vai mesmo voltar a Portugal — e com direito a duas corridas, com o Grande Prémio do Circuito Internacional do Algarve a ter espaço no Campeonato do Mundo de 2027 e 2028. O regresso a Portugal de uma modalidade que reconquistou espaço mediático nos últimos anos e voltou a estar na moda marcou naturalmente a semana. A Fórmula 1 não contava com uma corrida portuguesa desde 2020 e 2021, altura em que o circuito algarvio surgiu como alternativa aos cancelamentos que foram acontecendo por outras paragens devido à pandemia e aos seus constrangimentos. De lá para cá, muito mudou. Mas a verdade é que o Algarve conseguiu mesmo ficar na pole-position de um cenário que, ainda há muito pouco tempo, era dado como impossível pelos mais entendidos em automobilismo. No futebol, de forma invariável, FC Porto, Sporting e Benfica venceram no Campeonato e também venceram na Taça de Portugal, mantendo as contas da Liga na mesma a poucos dias do Natal e seguindo para os quartos de final da segunda competição nacional — mas não sem polémica. Nos Açores, os leões estavam muito perto de ser eliminados pelo Santa Clara quando um lance entre Tiago Duarte e Hjulmand provocou uma revisão do VAR que durou 12 minutos, culminando numa grande penalidade assinalada por João Pinheiro nos descontos que deu o empate e o prolongamento. O Benfica reagiu ainda antes do apito final, considerando o episódio “inqualificável e inaceitável”, e o FC Porto fez o mesmo já esta sexta-feira, exigindo “medidas urgentes” a Pedro Proença. Pelo meio, Vasco Matos falou num “dia negro” para o futebol português, o acionista principal da SAD do Santa Clara já pediu os áudios do VAR e Rui Borges garante que nada viu. Certo é que Dragões, leões e encarnados ainda voltam a jogar antes da Consoada, com uma jornada entalada nos primeiros dias da próxima semana — sendo que a reta final do ano também fica marcada pela recandidatura de Frederico Varandas às eleições leoninas de março. Ainda no futebol, mas lá fora, o PSG venceu o Flamengo nas grandes penalidades e conquistou a Taça Intercontinental para fechar 2025 com um saldo de seis troféus para acrescentar ao palmarés — sete no caso de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, que ainda venceram a Liga das Nações com a Seleção Nacional. Para além dos festejos dentro de campo, os parisienses ainda celebraram de smoking e fato de gala em Doha, na entrega dos prémios The Best, com Ousmane Dembélé a juntar a Bola de Ouro à distinção de melhor jogador do ano e Vitinha e Nuno Mendes a integrarem o melhor onze do ano. Em Inglaterra, Ruben Amorim mostrou-se descontente com a existência de fugas de informação depois de um empate de loucos com o Bournemouth e Bruno Fernandes aproveitou uma entrevista descontraída para atirar farpas ao Manchester United e explicar que só não rumou à Arábia Saudita no verão porque não quis. Sem Campeonato, o fim de semana ainda traz Premier League, La Liga, Bundesliga e Serie A, para além de um dérbi feminino entre Sporting e Benfica, no Estádio José Alvalade, a contar para a Liga BPI. Destaque ainda para o arranque da CAN, com o Marrocos-Comores em Rabat, numa competição onde estarão presentes Angola e Moçambique e também vários jogadores que atuam em Portugal, como Diomande, Geny Catamo e Zaidu.