Há uma ideia algo confortável que domina o debate público: a de que a agressividade, o radicalismo ou o comportamento desviante são falhas individuais. Mas essa ideia é claramente insuficiente. O comportamento humano é profundamente sensível ao contexto. E quando o contexto muda, o comportamento muda com ele.

As redes sociais não criaram a agressividade. Não inventaram o tribalismo. Não produziram do nada a necessidade de estatuto ou de exibição. Esses mecanismos já existiam. O que mudou foi a ecologia onde operam.

No ambiente ancestral, a interação era local, repetida e com custos claros. A reputação era estável, construída ao longo do tempo, e o desvio tinha consequências imediatas.

No ambiente digital, tudo isso foi alterado:

Custos reduzidos ou inexistentes

Audiências massivas

Reputação inflacionada e quantificada

Distância psicológica

Recompensa algorítmica do conflito

Este novo ambiente não elimina os mecanismos humanos. Reconfigura-os. A agressividade torna-se mais provável porque é barata. O tribalismo intensifica-se porque é recompensado. A exibição aumenta porque gera visibilidade. O radicalismo cresce porque captura atenção.

Não estamos apenas perante mais comportamento desviante. Estamos perante uma mudança estrutural na probabilidade de certos comportamentos ocorrerem.

É aqui que a lente evolucionista ajuda a clarificar o fenómeno. A mente humana não responde de forma fixa. Responde de forma condicional. Os mecanismos psicológicos de origem evolutiva permanecem latentes até serem ativados por sinais do ambiente. E, uma vez ativados, calibram-se em função das condições presentes.

Este princípio está no centro do que designo por Modelo de Ativação e Calibragem Condicional (MACC). O MACC sugere três ideias fundamentais:

Ativação – os mecanismos são acionados por sinais relevantes (exposição, anonimato, competição, visibilidade)

Calibragem – o comportamento ajusta-se aos incentivos e custos do contexto

Output comportamental – o resultado pode variar de cooperação a conflito, dependendo da ecologia

As redes sociais são, neste sentido, um ambiente altamente ativador e profundamente distorcivo. Ativam competição por estatuto. Ativam identidade de grupo. Ativam comparação social permanente. E calibram esses mecanismos num cenário onde:

o custo é baixo

a recompensa é imediata

a visibilidade é extrema

O resultado não é um desvio aleatório. É um comportamento funcional dentro de um sistema disfuncional. Comportamentos agressivos, polarizados ou moralmente questionáveis podem tornar-se estratégias eficazes no curto prazo, porque ganham atenção, geram influência e produzem retorno reputacional imediato. Mesmo que, a longo prazo, corroam a confiança social.

E aqui é que está o ponto crítico. Se o comportamento é calibrado pelo ambiente, então o problema não se resolve apenas ao nível individual. Não basta apelar à responsabilidade, à ética ou à educação. É necessário compreender e, eventualmente, redesenhar a ecologia. Tal como no crime, onde oportunidades, incentivos e ausência de controlo moldam a ação, também no espaço digital o comportamento segue a estrutura do sistema. Ignorar isto é insistir numa explicação moral para um fenómeno estrutural. E isso impede soluções eficazes. Porque enquanto discutimos intenções, o ambiente continua a produzir resultados previsíveis.

A conclusão é desconfortável, sim, mas inevitável: não estamos a assistir a uma degradação da natureza humana. Estamos a observar a sua recalibragem num ambiente novo. Se o sistema ambiental recompensa o extremo, o extremo cresce. Simples.

A questão, portanto, não é moral. É estrutural.

E isso muda tudo. E muda porque desloca o foco da análise: o indivíduo para o sistema que molda o seu comportamento. Muda porque revela que muitos dos comportamentos que criticamos não são anomalias, mas adaptações funcionais a um ambiente específico. Muda porque mostra que, sem alterar incentivos, custos e sinais do contexto, qualquer tentativa de correção moral será, na melhor das hipóteses, marginal. E muda, sobretudo, porque redefine o problema: não é apenas o que as pessoas fazem, é o tipo de ambiente que torna esses comportamentos a escolha mais provável.

E é isto.