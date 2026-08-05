Faça o leitor um pequeno inventário do que tem ao alcance da mão. O telemóvel com que talvez esteja a ler este texto. O carro, sobretudo se for elétrico ou híbrido. Os auscultadores, o computador. Se vive perto de um parque eólico, as turbinas que vê rodar ao longe. E, embora prefira não pensar nisso, os mísseis, os radares e os drones que defendem o espaço aéreo europeu. Tudo isto depende de um punhado de metais que a maioria dos europeus não sabe nomear. E há um facto sobre esses metais que devia abrir os telejornais do continente: quase todos passam pelas mãos de um único país, e esse país já demonstrou estar disposto a fechar a torneira.

Comecemos pelos números, que dispensam adjetivos. Cerca de 98% das terras raras que a União Europeia importa vêm da China. A China refina mais de 80% das terras raras do mundo, fornece 97% do magnésio consumido na Europa e controla 98% da capacidade global de refino de gálio, o metal dos semicondutores. O Tribunal de Contas Europeu, instituição pouco dada a alarmismos, escreveu-o preto no branco, a Europa depende tanto de um só fornecedor que viola o seu próprio limite de segurança, a regra que proíbe depender de um único país para mais de 65% do processamento de qualquer material crítico. A Europa fez uma regra para se proteger e é ela própria quem a quebra, todos os dias, em cada contentor que chega de Xangai.

E isto deixou de ser risco teórico há mais de um ano. Em 2025, em resposta às tarifas americanas, Pequim impôs licenças de exportação sobre elementos de terras raras e sobre os ímanes. Fabricantes na Europa, nos Estados Unidos e no Japão esgotaram stocks e atrasaram produção. O responsável máximo do comércio europeu reconheceu que, de cerca de dois mil pedidos de licença de empresas europeias, apenas metade tinha sido devidamente processada. E há um detalhe que devia gelar qualquer empresário, para obter a licença, a empresa europeia tem de detalhar os seus métodos de produção e identificar os clientes finais. Para comprar a matéria-prima de que não pode prescindir, a indústria europeia entrega a Pequim o mapa do próprio negócio. A trégua comercial que suspendeu as restrições mais duras expira em outubro, e ninguém garante a renovação.

Como se chega a uma dependência destas? A resposta é desconfortável, porque a culpa não é da China, é nossa. Minerar e refinar é trabalho sujo, e a Europa, com toda a legitimidade da sua consciência ambiental, decidiu que não o queria no quintal. Os metais continuaram a ser precisos, e alguém teve de os produzir. Esse alguém foi a China, que aceitou sujar os seus rios para abastecer o mundo que se recusava a sujar-se. A Europa não eliminou a poluição da sua transição verde, exportou-a. E com a poluição, exportou o poder.

O lítio português acaba em loiça

O leitor português não precisa de ir à China para ver o mecanismo a funcionar. Basta olhar para o que temos debaixo dos pés, e para o que fazemos com isso.

Poucos sabem, mas Portugal é o maior produtor de lítio da União Europeia e figura entre os sete a nove maiores do mundo, com a oitava maior reserva conhecida do planeta. A maior mina de lítio da Europa fica em Gonçalo, no distrito da Guarda. E agora a parte que devia fazer corar qualquer estratega, esse lítio português, praticamente todo, não vai para baterias, vai para a indústria cerâmica. O metal da transição energética, o ouro branco pelo qual as potências se digladiam, sai do solo português para acabar em loiça e vidrados. Temos o recurso do século e usamo-lo como no século passado.

E quando Portugal tentou dar o salto para as baterias, o país inteiro pôde assistir ao que custa abrir uma mina na Europa. A concessão do Barroso, em Boticas, existe desde 2006. A declaração ambiental favorável, condicionada, chegou em 2023, dezassete anos depois. O estudo de viabilidade definitivo ficou concluído neste mês de julho de 2026, confirmando uma reserva provável de 20 milhões de toneladas, o maior depósito de espodumena da Europa Ocidental, capaz de alimentar meio milhão de baterias de automóvel por ano, com 500 empregos diretos, mais de mil indiretos e cerca de 720 milhões de euros em impostos e royalties prometidos ao Estado. A construção está prevista para 2027 e a produção para 2028. Vinte e dois anos entre a concessão e o primeiro grama de lítio comercial. Pelo caminho, piquetes, tribunais, uma queixa no Tribunal de Justiça da União Europeia, e em março deste ano um grupo autodenominado anticapitalista vandalizou instalações ligadas ao projeto, como o próprio Observador noticiou. Não desqualifico as preocupações das populações locais, que existem e merecem resposta séria. Registo a aritmética, e a aritmética é impiedosa.

O relógio brasileiro

Porque do lado de cá do Atlântico há outro relógio, e anda a outra velocidade.

No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do Brasil, a Sigma Lithium recebeu a licença de operação no final de março de 2023. Produziu o primeiro lítio em abril. Em julho do mesmo ano, o primeiro navio partia do porto de Vitória com quinze mil toneladas. Da licença à exportação, quatro meses. A região tem hoje nome próprio nos mercados internacionais, o Vale do Lítio, e atraiu uma corrida de tal ordem que só nos primeiros quatro meses de 2023 se abriram tantos processos de mineração de lítio como nos quarenta e oito anos anteriores somados.

E antes que alguém objete que essa velocidade se paga em destruição ambiental, o exemplo brasileiro desmonta precisamente essa desculpa. A Sigma produz o que o mercado já conhece como lítio verde, com energia cem por cento renovável vinda da hidroelétrica de Irapé, água cem por cento reciclada e resíduos empilhados a seco, sem as tristemente célebres barragens de rejeito. Ou seja, o Brasil está a provar, na prática, aquilo que a Europa jura ser impossível, que se pode minerar depressa e limpo ao mesmo tempo. A escolha europeia entre a pureza e a mina é falsa. O que existe é a escolha entre resolver os problemas e adiá-los.

Mas o paralelo entre Portugal e o Brasil tem um remate irónico que fecha o círculo deste artigo. Sabem para onde foi o primeiro carregamento de lítio brasileiro? Para a chinesa Yahua. E sabem para onde ia, até este ano, toda a produção da única mina de terras raras do Brasil, a Serra Verde, em Goiás? Para a China, em bruto, sem refino, a alimentar exatamente o monopólio que o mundo teme. Em abril, essa mina foi comprada pela americana USA Rare Earth por 2,8 mil milhões de dólares, aproximadamente 2,6 mil milhões de euros, numa operação com a impressão digital de Washington, desenhada para desviar o fornecimento de Pequim. O Brasil, com a segunda maior reserva de terras raras do mundo, cerca de 21 milhões de toneladas, produz menos de 1% da oferta mundial e vê os outros comprarem-lhe os ativos estratégicos.

Repare-se então no tabuleiro completo, porque ele é o retrato do nosso tempo. Portugal tem o lítio e manda-o para a loiça. O Brasil tem o lítio e as terras raras e exporta-os em bruto, ou vende as minas. A China compra, refina e devolve tudo transformado em baterias, ímanes e telemóveis, ao preço que entender e com a licença que lhe apetecer assinar. Os Estados Unidos, ao menos, acordaram e andam pelo mundo a comprar minas. E a Europa, que não tem minas, que demora vinte e dois anos a abrir uma, e que depende em 98% do rival que diz querer enfrentar, responde com o quê? Com uma força-tarefa. Com um relatório previsto para setembro. Com a esperança de que a trégua de outubro se renove.

O preço da pureza

Somemos as parcelas, porque é o total que interessa. Uma dependência de 98% de um único fornecedor, que já fechou a torneira uma vez e que exige, para a reabrir, o mapa do negócio de quem compra. Uma defesa europeia pendurada em metais sem fornecedor alternativo. Um prazo em outubro. Uma mina portuguesa que demora vinte e dois anos a nascer enquanto uma brasileira exporta em quatro meses. E o lítio nacional a acabar em loiça.

Não escrevo isto para assustar, escrevo porque os números assustam sozinhos, e porque a lucidez tardia é a especialidade europeia que mais caro nos tem custado. A Europa quis um futuro limpo sem pagar o preço sujo que ele exige, e descobriu que esse preço não desaparece, apenas muda de mãos, e quem o aceita pagar ganha em troca um poder sobre nós que já não sabemos recusar. Uma transição energética que depende em 98% da boa vontade de um rival geopolítico não é uma transição, é uma rendição a prestações.

Há uma velha sabedoria que a Europa esqueceu, quem não quer sujar as mãos acaba, mais cedo ou mais tarde, nas mãos de quem as sujou. O carro elétrico mais verde da Europa traz, escondido no motor, um rio chinês envenenado e uma licença de exportação que pode deixar de ser assinada amanhã. E enquanto Portugal discute há vinte anos se quer ser mineiro, o Brasil já exporta, os Estados Unidos já compram, e a China já manda. Limpo, só à vista. Livre, cada vez menos.