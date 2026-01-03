Durante quase toda a história humana, a relação entre esforço, custo e benefício foi clara. O que se obtinha exigia trabalho, troca ou responsabilidade. A noção de “gratuito”, tal como hoje a usamos, não existia. O que existia era partilha, solidariedade ou ajuda mútua, sempre enquadradas numa relação concreta entre pessoas e com limites claros.

A frase popularizada por Milton Friedman – “There is no such thing as a free lunch” – não é um slogan ideológico. É uma constatação factual. Alguém paga sempre. Se não é quem consome, é outro. Se não é hoje, será amanhã.

A gratuitidade, como conceito político e social, esconde esse custo. E é isso que a torna perversa.

Quando um serviço é apresentado como gratuito, a mensagem implícita não é apenas que não tem custo financeiro directo. A mensagem é que não exige cuidado, escolha ou responsabilidade. É um convite ao uso indiferente. Isto não é opinião: é psicologia básica e economia comportamental.

Richard Thaler, prémio Nobel da Economia, mostrou como as pessoas tratam de forma diferente aquilo que percepcionam como “sem custo”. O valor subjectivo cai, mesmo quando o valor real é elevado. O resultado é previsível: desperdício, abuso e desresponsabilização.

O exemplo mais evidente é o Sistema Nacional de saúde. Quando se fala em “saúde gratuita”, ignora-se que médicos, enfermeiros, equipamentos, edifícios e medicamentos têm custos mensuráveis. Ignora-se também que a ausência de um sinal de custo para o utilizador conduz ao uso excessivo e, muitas vezes, indevido.

Dados da OCDE mostram que países com sistemas totalmente desprovidos de qualquer mecanismo de responsabilização do utilizador tendem a ter maior pressão sobre serviços de urgência e maiores tempos de espera. Não por pior qualidade dos profissionais, mas porque a procura se torna artificialmente ilimitada.

O mesmo raciocínio aplica-se à água. Em contextos onde o preço não reflecte escassez, o consumo dispara. A Agência Europeia do Ambiente tem sido clara: o subpreço da água é um dos factores que agravam a sua má gestão, mesmo em países com stress hídrico crescente.

A gratuitidade não cria consciência colectiva. Cria ilusão individual.

O problema agrava-se quando esta lógica passa a estruturar a vida cívica. Quando o cidadão é habituado à ideia de que o Estado “dá”, em vez de a ideia de que o Estado gere recursos que pertencem a todos, perde-se a noção de limite. E sem limite não há escolha. Sem escolha não há responsabilidade.

Também no mundo digital a mentira do grátis é evidente. Plataformas que se apresentam como gratuitas cobram em dados, atenção e influência. O utilizador não paga com dinheiro, mas paga. A diferença é que não escolhe conscientemente pagar. É isso que torna o modelo eficaz e, ao mesmo tempo, problemático.

A gratuitidade é cómoda porque evita o conflito. Evita dizer “isto é caro”, “isto tem limites”, “isto exige contrapartidas”. Mas essa comodidade cobra juros elevados no futuro.

Não se trata de negar a solidariedade social. Trata-se de recusar a linguagem falsa. Apoios podem e devem existir, mas devem ser assumidos como financiados colectivamente, limitados e avaliáveis. Quando tudo é apresentado como grátis, nada é tratado com seriedade.

A expressão “é grátis” ou “a saúde é gratuita” não é apenas imprecisa. É moralmente enganadora. Retira dignidade ao esforço de quem paga, retira valor ao serviço prestado e retira responsabilidade a quem usa.

O que não tem preço visível perde valor percebido. E uma sociedade que perde a noção de valor perde, inevitavelmente, a noção de compromisso.

Essa é a verdadeira factura da gratuitidade. E essa, todos acabamos por pagar.