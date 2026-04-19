A guerra voltou, e voltou a colocar-nos disciplinados naquilo que melhor sabemos fazer: medir. Medem-se preços, riscos, impactos; projectam-se cenários; afinam-se previsões com a convicção de que, ao compreender as consequências, se está já a avaliar o acontecimento. É uma ilusão respeitável, mas perigosa. Porque a guerra, quando chega, traz consigo um passado que não cabe em gráficos. E aquilo que verdadeiramente importa não é apenas o que ela faz ao mundo, mas o que o mundo foi fazendo, lentamente, até a tornar possível.

A análise económica é indispensável. Ajuda a ordenar o imediato, a antecipar efeitos, a preparar respostas. Mas chega tarde, chega quando o conflito já se impôs, quando a realidade já não pode ser negociada. O seu rigor descreve o depois; o seu alcance, porém, é limitado para explicar o antes. E esta, como tantas outras guerras, não se trata de um episódio isolado, nem um erro súbito. É o resultado de uma acumulação longa, persistente, muitas vezes ignorada; não por falta de informação, mas por excesso de confiança em explicações cómodas.

Durante décadas, o Médio Oriente foi sendo lido como um espaço de instabilidade crónica, quase natural. Uma região onde o conflito se repete com a regularidade das estações, dispensando esforço interpretativo. Hoje há tensão, amanhã há escalada, depois há negociações – e o ciclo recomeça. Esta leitura tem a vantagem de simplificar: transforma o problema em paisagem. Mas aquilo que se repete não é inexplicável, é contínuo, e a continuidade exige memória.

O regime iraniano não pode ser compreendido fora dessa continuidade. A ruptura de 1979 não foi apenas política; foi civilizacional no seu alcance interno. Não mudou apenas governantes; alterou a natureza do poder, fundindo religião, lei e Estado numa mesma arquitectura. O Irão deixou de ser um actor entre outros para se afirmar como um projecto que combina estratégia com doutrina, cálculo com crença. Uma combinação que gera uma racionalidade própria, que não coincide necessariamente com os modelos convencionais de comportamento estatal. Qualquer análise superficial falha ao supor que todos os actores respondem aos mesmos incentivos, por não perceber quando isso não acontece.

A projecção externa do Irão confirma essa diferença. Não assenta na ocupação directa, mas numa rede paciente de influência, sustentada por actores indirectos, alianças assimétricas e conflitos de baixa intensidade mantidos ao longo do tempo. Hezbollah, Houthis, milícias diversas não são desvios de uma política, mas instrumentos dessa mesma política. Não é desordem, é uma arquitectura deliberada, construída com consistência e propósito. E, no entanto, durante anos, esta arquitectura foi sendo tratada como ruído, como instabilidade difusa, como algo que poderia ser gerido por via diplomática ou absorvido pela integração económica.

Essa expectativa assentava numa premissa implícita: a de que, no fundo, todos os actores partilham um horizonte comum de racionalidade: crescimento, estabilidade, prosperidade. É uma premissa reconfortante, mas não universal. Há regimes para os quais a ideologia e a afirmação identitária não são acessórias, mas centrais. E há momentos em que o conflito já não surge como um acidente a evitar, mas como uma possibilidade estrutural. O que aqui defendo, é uma inversão da ordem da análise: antes dos mercados, as civilizações; antes dos indicadores, as ideias; antes das consequências, as causas. A dificuldade em reconhecer esta realidade traduziu-se numa hesitação persistente. Hesitação em distinguir entre quem constrói condições de conflito ao longo de décadas e quem reage a esse processo. Hesitação em estabelecer hierarquias entre causa e consequência. Tudo tende a ser colocado no mesmo plano, como se a prudência exigisse equivalência. Mas essa

equivalência é uma forma de cegueira. Porque compreender implica distinguir, e distinguir implica assumir que nem tudo é simétrico.

A esta dificuldade soma-se um hábito intelectual que se tornou quase automático: ler o Ocidente sob suspeita e os seus adversários sob contextualização permanente. Não como conclusão de uma análise, mas como ponto de partida. Este enviesamento subtil, mas constante, não impede apenas a crítica; impede a compreensão. Porque filtra a realidade antes de a observar e ajusta os factos ao enquadramento prévio. O resultado é uma inversão recorrente: quem organiza o conflito ao longo do tempo torna-se compreensível; quem responde torna-se problemático.

E, no entanto, continuamos com uma persistência quase obstinada a tratar esta guerra como se fosse apenas mais um episódio, mais uma crise, mais uma falha de diplomacia. Como se fosse, no fundo, uma guerra que ninguém quis. Ou uma guerra que fingimos não compreender. Compreender exigiria aceitar que há conflitos que não resultam de falhas técnicas, nem de insuficiências diplomáticas. Resultam de divergências profundas e de visões do mundo que não assentam nos mesmos fundamentos.

O regime iraniano inscreve-se numa tradição de islamismo político que não reconhece necessariamente como universais os princípios que estruturam as sociedades ocidentais. A separação entre religião e Estado, a centralidade do indivíduo, o pluralismo, não são, neste enquadramento, referências comuns. E essa divergência é mais que marginal. É fundacional. Não se resolve com acordos técnicos nem com equilíbrios de curto prazo. Pode ser contida, pode ser gerida, mas permanece.

A ideia de ‘choque de civilizações’, tantas vezes descartada como simplificação grosseira, revela ainda assim uma utilidade analítica difícil de ignorar. Não como fatalismo, nem como profecia auto-realizável, mas como reconhecimento de que há conflitos que assentam em diferenças profundas e persistentes entre sistemas de valores, entre formas de organizar a sociedade, entre visões do lugar do homem no mundo. Quando essas diferenças se acumulam no tempo, quando se cruzam com ambições políticas e capacidades militares, o conflito deixa de ser circunstancial e torna-se estrutural. Negá-lo não o elimina, apenas o torna menos inteligível.

A História, quando introduzida na análise, não resolve o problema, mas torna-o compreensível. Não trabalha com acontecimentos isolados, mas com processos. Pergunta o que veio antes, identifica padrões, reconhece continuidades. Lembra-nos que o presente não surge do nada e que aquilo que hoje parece surpresa é, muitas vezes, o resultado de sinais ignorados.

O Irão de hoje não se entende sem 1979; mas 1979 também não se entende isoladamente. Inscreve-se numa história mais longa, marcada por tensões internas ao mundo islâmico, por relações complexas com o Ocidente, por memórias que não desapareceram. Essa perspectiva não simplifica, mas organiza, e ao organizar permite compreender.

Talvez seja essa a falha essencial do nosso tempo: não a ausência de informação, mas a fragmentação da leitura. Sabemos medir com precisão crescente os efeitos de uma crise, mas temos dificuldade em integrar as várias dimensões que a explicam. A economia, a política, a cultura, a História – cada uma oferece uma parte. Nenhuma, isoladamente, é suficiente.

A guerra não começou agora. E, quando terminar (se terminar), não desaparecerá verdadeiramente. Porque aquilo que a sustenta não se resolve com um cessar-fogo. Resolve-se, quando se resolve, com transformação, e a transformação é sempre lenta, incerta e profundamente histórica. Talvez por isso seja prudente resistir à tentação de reduzir o mundo àquilo que conseguimos medir. Não para desvalorizar a economia, mas para a colocar no seu lugar exacto, porque há um mundo para além da Economia. E é, quase sempre, esse mundo que tudo decide.