Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal (IL) quer que os seus deputados se sentem entre os deputados do PS e os deputados do PSD, ou, nas próprias palavras, no lugar “mais distante dos extremos”. Decorrem daqui várias coisas curiosas. Uma delas é que a IL se considera um partido do centro político. Outra é que a IL considera que o PS é um partido politicamente contíguo. Outra ainda é que a IL vive obcecada com o Chega.

A obsessão com o Chega não é novidade nem é razoável. Há pelo menos dois anos que, em aparente obediência aos interesses do dr. Costa, do PS e da esquerda em geral, a IL gasta boa parte do seu tempo a demarcar-se do dr. Ventura. Com cansativa regularidade, os seus dirigentes aparecem a traçar “linhas vermelhas” face à extrema-direita, exactamente conforme a extrema-esquerda decretou ser o correcto. Não era necessário. Toda a gente sabe que a IL não defende a castração química dos pedófilos ou a prisão perpétua de não sei de quem. Toda a gente sabe que o programa da IL defende sobretudo o desafogo económico que o país não tem. A IL é que às vezes finge não saber que o nosso atraso não é culpa do Chega, que não manda ou mandou, e sim do PS, que mandou, manda e mandará o bastante para nos afocinhar nesta pobreza mansa.

Num mundo ideal, o PS seria o extremo do qual a IL guardaria máxima distância, o inimigo. No mundo real, o PS é o inimigo, da IL e de todos os portugueses que não acreditam na estatização da sociedade enquanto instrumento de uma vida melhor. Muitos desses portugueses votaram recentemente na IL. Imagino que poucos o tenham feito para derrotar o Chega. Não posso falar pelos 275 mil eleitores. Falo por um, que escolheu a IL por achar que, na essência, o seu discurso é o que temos de mais avesso ao intervencionismo que nos desgraça. Esse particular eleitor gostaria que a IL fosse coerente com a aversão.

Do que não gosto é que a IL se justifique com o exemplo do Parlamento Europeu e de uns parlamentos na Europa, onde os liberais ficam de facto ensanduichados no meio dos assentos. A IL só não diz, embora não o ignore, que o centro das assembleias em questão corresponde, grosso modo, a um centro ideológico, seja lá o que isso for. E que, numa democracia comum, o centro da nossa AR estaria na pontinha mais à esquerda, se calhar com umas cadeiras vazias de intervalo para efeitos de clarificação. Por razões que não vale a pena explicitar, a ortodoxia caseira possui um bolor marxista: o socialismo é a regra, e as regras são definidas por socialistas. Não votei na IL para vê-la aceitar semelhante jogo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não me refiro apenas à economia. Na economia, é razoavelmente evidente que a IL está nos antípodas do PS (e é razoavelmente obscuro discernir em tais matérias o lugar do Chega, cujos representantes, a avaliar pelo ocasional patriotismo em volta da TAP e buracos similares, em certos dias talvez pudessem sentar-se ao colo do PS). A chatice é que, fora da economia, a atracção “formal” da IL pela esquerda é tão intensa e bizarra quanto a repulsa que a direita lhe suscita.

Motivos insondáveis levaram a IL a enfiar na cabeça que a alternativa ao conservadorismo nos costumes passa por partilhar as “causas” do BE e afins, que num monumento à ingenuidade a IL toma por “progressistas”. Infelizmente, as políticas “identitárias” da extrema-esquerda são menos progressistas que a mumificação de cadáveres. Os liberais deviam compreender que não é liberal amontoar indivíduos sob critérios fortuitos, da “raça” ao sexo: o exercício limita-se a servir o chinfrim público e, se correr bem, a dissensão social. Combater o Estado não é convocá-lo para regulamentar ou legitimar as preferências ou características de cada um. Assim de repente, julgo que é justamente o contrário.

Não me entendam mal. Sem excessiva proximidade, conheço óptimas pessoas na IL, algumas com responsabilidades lá dentro. Não me ocorre nenhuma que, isoladamente, discorde do que escrevi acima. Juntas em agremiação, porém, dá-se por ali uma névoa qualquer que lhes amolece as convicções e as torna erráticas – logo inúteis. A “pandemia”, ou os abusos cometidos a propósito, é ilustrativa: porque é que a atitude da IL, que naturalmente reparou nos abusos, oscilou entre a condenação e o silêncio? Porque é que a IL gastou uma campanha sem tocar nas feridas civilizacionais que a “pandemia” abriu? Porque é que os liberais não resistiram nitidamente à humilhação?

Não é preciso responderem. Admito que temperar o que se pensa com o pudor do que se diz dê votos imediatos. O problema é que, a prazo, também os tira. O CDS morreu. O PSD entrou em coma prolongado. E chega do Chega. De agora em diante, a IL possui um vastíssimo espaço para se espraiar. E é um espaço à direita, gostem ou não da palavra, gostem ou não do lugar. A IL não é obrigada a afirmar-se “de direita”, mas convinha-lhe não a repelir. O centro é do PS. A esquerda é das duas ou três seitas leninistas (por caridade, incluo o dr. Tavares). O que sobra está à disposição de um partido capaz de convencer os portugueses que apreciam a liberdade. São um número restrito? São a audiência potencial da IL, que arrisca perdê-la se tentar convencer os portugueses que abominam a liberdade. Em suma, a IL ou é liberal em tudo ou não é liberal para nada.

Após tomarem posse, os deputados da IL têm quatro anos e tal para mostrar o que valem. Até lá, têm um mês para matutar no que querem valer. É melhor esperarem sentados. Resta decidirem onde.