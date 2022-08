Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O caso do acordo ibérico para o preço do gás é o mais recente episódio de crença em almoços grátis. Quem tentou perceber como funcionava o limite ao preço do gás pode não se ter apercebido da dimensão dos aumentos – referidos por Nuno Ribeiro da Silva na entrevista à Antena 1 e ao Negócios . Mas compreendeu que o que estava em causa era a redistribuição do custo e não a sua eliminação.

Ou seja, a diferença entre o limite de 40 euros por megawatt e o custo real vai ser distribuída por um universo maior, em vez de se concentrar nos consumidores daquele gás e electricidade. A vantagem do acordo está no que poderia acontecer sem ele: os preços subiriam mais e afectariam com mais violência as empresas, como se pode perceber no comunicado da ERSE . É um risco que o Governo corre, uma vez que ninguém agradece terem-nos salvo do que poderia ter acontecido e não aconteceu.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.