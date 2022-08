Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi adiado o lançamento do foguetão não tripulado que, lá para 2025, vai levar seres humanos à Lua, no âmbito do programa espacial Artemis. A partida estava prevista para as 13h33 de ontem, mas acabou por ser abortada, devido a uma fuga de combustível. Quer dizer, essa é a explicação oficial. Na realidade, o que aconteceu foi que, enquanto faziam as últimas verificações, os técnicos repararam que o depósito não estava cheio. O responsável por atestá-lo tinha o dinheiro contado, mas de um dia para o outro aumentou o preço do combustível, de maneira que só deu para metade. Ou isso ou esqueceu-se do Galp Frota. A NASA está agora a fazer uma vaquinha para encher o resto até sexta-feira, altura em que voltarão a estar reunidas as condições meteorológicas ideais para o lançamento. Este revés deixa dúvidas sobre o sucesso da missão, ao ponto de estarem a pensar mudar o nome de Artemis 1 para Artemis Hum.

O voo vai servir para testar a cápsula Órion – a nave espacial que um dia alojará os astronautas – nomeadamente, a sua resistência às condições de alta velocidade e de elevado calor quando reentra na atmosfera terrestre. Na semana em que acabaram as férias, apercebi-me bem da importância desse pormenor. É fundamental ter boa resistência ao parvo calor que se sente em Lisboa e à estúpida rapidez com que o regresso é feito. O que eu não dava para, só durante Setembro, estar forrado com o amianto com que estas naves são impermeabilizadas.

Há quem se indigne com o facto de a humanidade não ter voltado à Lua desde 1972, mas eu acho que é do mais elementar bom senso. Não se pode dizer que, desde então, haja novos motivos de interesse. Basicamente, a Lua continua igual: trata-se de um baldio que parece intervencionado pelo Vhils e que não é varrido desde que começou a andar à volta da Terra. Não havendo novidades, não se percebe esta vontade de lá ir. Têm saudades? Vejam as fotos que os astronautas tiraram na altura. Continuam em dia.

Aliás, parece-me que este projecto enferma de grande bazófia ao nível da logística. A NASA quer começar a preparar uma viagem à Lua, com tudo o que isso implica de transporte de material, numa altura em que é impossível viajar de Lisboa a Madrid sem que a companhia aérea perca as malas. Ou são muito optimistas, ou usam outra empresa de handling.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.