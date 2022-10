Completamente vidrados (para usar uma palavra bem brasileira) em Bolsonaro, muitos comentadores não notam o que de mais interessante está a acontecer no Brasil. Mas antes de tratar desse tema, vamos brevemente a Bolsonaro e a Lula. Para mim, é incompreensível que o Brasil tenha que escolher entre Bolsonaro e Lula. Mas não quero julgar os brasileiros. Estive uma semana no Brasil em trabalho, e falei com muitos brasileiros, de esquerda e de direita. Há uma minoria que também não entende a escolha entre Bolsonaro e Lula. Mas a maioria ama ou odeia Bolsonaro e Lula. Não é fácil entender devidamente as razões dessa polarização. Mas, de certo modo, Lula e Bolsonaro são as duas faces da mesma (má) moeda. Bolsonaro só foi eleito em 2018 por causa da corrupção e do abuso de poder do PT. E, apesar de erros desastrosos durante o seu mandato, só está na segunda volta porque o outro candidato é Lula. De um modo semelhante, apesar do passado do PT e do desprezo que muito brasileiros sentem pelo partido, Lula só pode ganhar porque o seu adversário é Bolsonaro. Mas Lula é maior do que o PT. E Bolsonaro é mais pequeno do que o centro, o centro direita e a direita. Por isso, Lula é o favorito. Ganhe Lula ou Bolsonaro, esta eleição presidencial será a última de um ciclo politico, que começou com a queda da ditadura militar, mas que está a chegar ao fim. É essa transformação que interessa analisar. Convém, aliás, recordar que já houve umas eleições: as eleições para o Congresso. O resultado dessas eleições diz-nos muita coisa.

Antes de mais, o sistema partidário brasileiro está a passar por uma profunda mudança. É verdade que sempre houve um número exagerado de partidos, que se juntam, acabam e renascem frequentemente. Mas o PT, o PSDB e o PMDB dominaram a política brasileira desde o regresso da democracia. Entre 1994 e 2015, os presidentes vieram do PT e do PSDB: Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. O PMDB fez sempre parte das coligações de governo, com o PSDB e com o PT, durante todo esse tempo, e continuou no governo até 2018, com Temer na Presidência. Entre 1994 e 2018, todas as eleições presidenciais foram decididas entre candidatos do PSDB e do PT (em 1994 e em 1998, FHC ganhou na primeira volta a Lula, de 2002 a 2014, os candidatos do PT, Lula e Dilma, ganharam na segunda volta a candidatos do PSDB – Serra, duas vezes, Alckmin e Aécio). Em 2018, já não houve candidato do PSDB na segunda volta. Agora, nem sequer houve candidato presidencial do PSDB. Nas eleições para o Congresso, o PSDB sofreu o pior resultado da sua história desde 1994. Mais grave, pela primeira vez desde 1994, o Governador do Estado de São Paulo não será do PSDB. O velho partido fundado por FHC pode estar perto do fim.

