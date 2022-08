Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um quarto (26%) dos juízes portugueses diz acreditar que houve, nos últimos três anos, juízes corruptos a receber subornos. Sobre a distribuição dos processos judiciais, também cerca de um quarto (27%) acredita que houve irregularidades nesse período. O estudo da Rede Europeia de Conselhos de Justiça (RECJ) saiu no início deste mês de Agosto, com a amostra portuguesa a ter 494 magistrados inquiridos em 2021. É difícil imaginar indicador mais preocupante sobre o funcionamento da Justiça: esta percepção negativa não vem de portugueses anónimos inquiridos na praia ou no café – vem dos corredores do sistema judicial, com os juízes a fazerem esta avaliação sobre os seus colegas.

A gravidade é tão notória que, de imediato, deveríamos ter conhecido as reacções do governo e do Conselho Superior de Magistratura (CSM) a este inquérito. Não foi assim. O CSM colocou-se de fora: recusou comentários. E o governo fez de conta que não havia relatório, até que, sob pressão, a Ministra da Justiça falou esta semana, relativizando quaisquer conclusões negativas – e meteu os pés pelas mãos.

Nas palavras da Ministra , o relatório “acontece em relação há um ano [2021], que foi um ano muito particular em que houve ocorrências excepcionais” com magistrados. Completando, a Ministra insistiu ainda que “essas ocorrências excepcionais não poderiam deixar de marcar a percepção que, do ponto de vista do senso comum, têm as pessoas em geral”. E, para que não sobrassem dúvidas, esclareceu: “os juízes também são pessoas como nós, que vivem inseridos na sociedade”.

Não há forma mais suave de dizer isto: a argumentação da Ministra é um embaraço nacional. Porque não é verdade que os resultados deste estudo possam ser justificados com episódios excepcionais de 2021, uma vez que iguais percepções já existiam no relatório de 2019 – basta consultar o arquivo da rede europeia para o constatar. E porque, ao desvalorizar desta forma os indicadores do estudo sobre a (falta de) independência da Justiça, a Ministra disse-nos ao que vinha: alimentar a ilusão de que está tudo bem e não fazer nada. Ao menos, que o dissesse assim, em vez de nos tomar por parvos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.