A madrugada no Guadiana terminou em tragédia. Uma lancha da Guarda Nacional Republicana foi abalroada por uma embarcação de alta velocidade suspeita de ligação ao narcotráfico. Um militar perdeu a vida, três ficaram feridos. A notícia é dura, mas o que ela simboliza é ainda mais preocupante, um país que continua a reagir depois das tragédias, em vez de as prevenir.

O liberalismo não é o contrário da segurança. O Estado deve ser leve, sim, mas nunca ausente. A liberdade individual é um direito fundamental, mas depende de uma estrutura pública capaz de proteger quem cumpre a lei e enfrentar quem a despreza. O que aconteceu no Guadiana é o retrato de um Estado lento, burocrático e tecnologicamente desarmado a tentar travar redes criminosas rápidas, bem financiadas e transnacionais.

Quando o crime corre mais rápido que o Estado

Não é aceitável que os agentes da GNR enfrentem lanchas de alta potência com meios desiguais e equipas reduzidas.

O Guadiana é há muito uma fronteira viva, económica, social e criminosa. Todos o sabem. Todos o dizem. Mas poucos agem.

As reações institucionais, comunicados, condolências, promessas de investigação, já não bastam.

O País precisa de reformas práticas e corajosas, que combinem eficiência, inteligência e responsabilidade.

-Reforço real da fiscalização fluvial e marítima, com embarcações rápidas, visão noturna e drones táticos;

-Cooperação permanente com Espanha, com patrulhas conjuntas e partilha imediata de dados operacionais;

-Revisão legal dos crimes de tráfico com recurso a embarcações, adaptando o Código Penal à realidade tecnológica e transfronteiriça do crime organizado;

-Formação e proteção adequada das forças de segurança, que arriscam a vida para defender a lei;

-Planeamento preventivo, porque esperar que o crime aconteça é o contrário de governar.

Liberdade não é anarquia!

Um Estado liberal deve ser eficiente, não permissivo.

Defender a liberdade não é fechar os olhos ao crime, é garantir que quem viola a lei paga o preço devido.

O verdadeiro Estado mínimo é aquele que faz o essencial, e o faz bem.

Aqueles que confundem “liberdade individual” com ausência de regras não compreenderam o princípio básico do liberalismo, a liberdade termina onde começa o risco imposto ao outro.

O narcotráfico, o contrabando e a fuga à justiça são ataques diretos à liberdade de todos nós, e o Estado tem o dever constitucional de agir.

O exemplo que não pode repetir-se…

Um militar da República morreu ao serviço da lei. Esse sacrifício não pode ser apenas mais um episódio trágico. Deve ser um sinal claro de que Portugal precisa de repensar a sua estratégia de segurança, as suas fronteiras e os meios que coloca nas mãos de quem o protege. Não basta lamentar.

É preciso reformar, agir e proteger, com menos burocracia, mais inteligência e verdadeiro sentido de Estado.

A liberdade, a verdadeira, não se conquista com discursos. Conquista-se com responsabilidade, coragem e justiça.

Tudo isto tem uma nota Legal e Enquadramento.

O artigo 27.º da Constituição da República Portuguesa consagra o direito à liberdade e à segurança como valores fundamentais, impondo ao Estado o dever de proteção ativa e eficaz.

O Código Penal, nos seus artigos 21.º, 22.º e 24.º, define a coautoria e a responsabilidade penal por condutas dolosas como as de tráfico e resistência à autoridade.

A Lei Orgânica da GNR (Lei n.º 15/94) e o artigo 271.º da Constituição determinam que os agentes do Estado no exercício das suas funções gozam de proteção especial e meios adequados à missão de defesa da legalidade democrática. Onde estão?

Essas normas não são meros enfeites jurídicos,são compromissos constitucionais que o Estado deve cumprir. Porque a liberdade não sobrevive sem ordem. E a ordem não existe sem coragem política. A liberdade exige responsabilidade. E a responsabilidade exige ação.