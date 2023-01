O que mais me tem impressionado nas manifestações dos professores é a capacidade de mobilização e a diversidade dos participantes. Para além dos professores em situação precária, que são quem tem mais capital, vemos também muitos professores em final de carreira, que já não têm muito a ganhar com estas greves. O caderno de reivindicações é muito vasto: a contagem do tempo de serviço para a progressão na carreira, as quotas para a progressão para os escalões 5º e 7º, as condições para a entrada na carreira, as regras de colocação. Mas ouvimos também queixas sobre a qualidade do ensino e as dificuldades com que os professores se debatem no dia-a-dia. E nas manifestações à porta das escolas vemos também pais e alunos.

Ou seja, esta manifestação e vaga de greves dos professores é muito mais abrangente e ambiciosa do que as anteriores, que tinham o rosto esgotado de Mário Nogueira da FENPROF. Esse facto por si só gera simpatia por este novo movimento, alargando a sua abrangência. Os professores conseguiram mobilizar-se e libertaram-se dos seus representantes anacrónicos.

Uma parte do mal-estar dos professores é comum a uma parte significativa da população, que desde meados da década de 1990 viu as suas ambições frustradas: carreiras e salários congelados durante muitos anos para uns; precariedade e falta de perspetivas para muitos outros que veem aproximar-se a idade da reforma e que durante a qual terão dificuldade em garantir uma pensão que lhes permita assegurar boas condições de vida.

No pós-25 de abril, a educação foi a grande esperança para transformar Portugal e para aproximar o seu nível de vida do dos países mais desenvolvidos. Esperava-se também que o acesso universal à educação gerasse a mais consensual das formas de justiça: a igualdade de oportunidades.

