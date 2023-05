Maria Eugénia Correia Cabaço , 55 anos, licenciada em Direito, deu aulas na Faculdade de Direito entre 1991 e 1994, tornou-se advogada em 1993, e daí em diante um par de portas se abriu. Em 1996 começou a trabalhar como assessora do então Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, José Augusto Carvalho, histórico socialista e professor do ensino secundário que tinha sido presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras entre 1983 e 1995, de onde saiu para o Governo de António Guterres. Com o novo Governo do actual Secretário-Geral das Nações Unidas, Maria Eugénia passou a trabalhar, em 2000, com o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Pedro Silva Pereira, que se tornaria, anos depois, homem forte dos Governos de José Sócrates e é hoje vice-presidente do Parlamento Europeu.

Com o Governo PSD/CDS, entre 2002 e 2005, Maria Eugénia suspendeu a sua dedicação governativa, mas não à causa pública, e passou a trabalhar como jurista na Caixa Geral de Depósitos, o que, quiçá por mero acaso, voltou a suceder entre 2011 e 2015, anos em que, curiosamente, o PS voltou a estar fora do Governo.

Entre estas duas fases de devoção ao banco público, Maria Eugénia foi assessora do gabinete do Primeiro-ministro José Sócrates, em todo o seu primeiro Governo, de 2005 a 2009. No segundo e mais curto mandato, entre 2009 e 2011, trabalhou como chefe do gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, Fernanda Carmo, reputada geógrafa, hoje e desde 2017 Directora-Geral do Território , sob alçada da então ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dulce Pássaro, a qual, por sua vez, tinha sido vogal do Conselho Directivo do Instituto Regulador de Águas e Resíduos entre 2003 e 2009. Porque a vida é cheia de curiosidades e acasos, Maria Eugénia foi nomeada assessora do Conselho de Administração da nova Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos em 2017. Antes disso, foi ainda adjunta do ministro das Finanças, Mário Centeno, hoje governador do Banco de Portugal.

