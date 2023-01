Perante a recorrência de casos e casinhos, o dr. Costa não perdeu tempo e lançou a ideia do Circuito. De seguida, o Circuito, método de escrutínio impiedoso dos potenciais novos governantes (mas não dos velhos), transformou-se no Mecanismo, inquérito de 34 perguntas susceptíveis de assegurar a honradez que os candidatos declaram sob compromisso de honra. Depois o Mecanismo engordou para as 36 perguntas, todas pertinentes se descontarmos os erros de pontuação e a irrelevância. Hoje (rufem os tambores), estou em condições de divulgar (rufem, caramba) a Estrutura (expressões de pasmo e aplausos). A Estrutura mantém o aroma levemente kafkiano das designações prévias mas reduz o questionário às 20 questões que realmente importam. Ei-las.

1. Tens as quotas de militante do PS em dia?

a) Sim; b) Claro; c) Evidentemente; d) Então eu vinha aqui fazer o quê?

2. Tiveste até aqui alguma profissão a sério, leia-se obtida à revelia do partido e demais compadrios?

