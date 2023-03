Desta vez é diferente, pelo menos na abordagem das autoridades norte-americanas ao problema do colapso de dois bancos em menos de três dias. A situação está a ser enfrentada pela administração Biden assegurando o dinheiro dos depositantes na sua totalidade, não salvando os accionistas nem os obrigacionistas dos bancos e tentando vender os activos das instituições. Um modelo pelo menos em parte semelhante ao que foi seguido em Portugal com o BES, com Washington a assegurar que a conta não irá para os contribuintes, mas será paga pelos bancos do sistema. Podemos responsabilizar a incompetência da gestão dos bancos que caíram, mas estas são as primeiras vítimas da subida rápida das taxas de juro. E o medo de novos casos pode levar a Reserva Federal a ser mais prudente nas próximas subidas de juros, como já estão a antecipar os analistas

Foram dois os bancos que colapsaram. Tudo começa com o Silicon Valley Bank (SVB) seguindo-se, e durante o fim de semana, o Signature, já um dano gerado pela falta de confiança. O SBV é um banco da Califórnia que tem basicamente como clientes empresas tecnológicas e das ciências da vida. Aparentemente as startups tecnológicas têm feito mais levantamentos do que o habitual, reflexo de necessidades de recursos financeiros que vão faltando noutras fontes, na sequência da subida das taxas de juro.

O SBV tinha razões para se considerar sólido. Os depósitos dos seus clientes estavam basicamente aplicados no que se pode considerar um ativo superseguro, os títulos de dívida norte-americana, mas a taxa de juro fixa. Problema: não se terão protegido devidamente do risco de subida de taxas de juro, que foi muito rápida. Quando os levantamentos começam a ser significativos têm de vender esses títulos com perdas – as obrigações a taxa de juro fixa, da era dos juros baixos, estão agora a desvalorizar. Tentam ainda um aumento de capital que fracassa e assim se instala o pânico. (O Signature é um caso de contágio de um banco muito exposto às criptomoeadas).

