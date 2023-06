Quase dois meses depois da primeira acusação de assédio, o Prof. Boaventura Sousa Santos reagiu publicamente através de um artigo que enviou ao Expresso. Ou seja, mesmo antes de ser lida, a sua defesa começa mal. Para já, ao esperar tanto tempo até avançar, BSS mostra o mesmo tipo de paciência predadora de que as suas acusadoras se queixam. Vê-se que está habituado a aguardar pelo momento certo de saltar em cima. Como um tigre, se em vez de garras tivesse bolsas de estudo para distribuir.

Depois, ao escolher o Expresso, esse símbolo do jornalismo corporativo, BSS está a contribuir para o enriquecimento do militante número um do maior partido da direita portuguesa, um pecado ainda maior do que apalpar estudantes nativas. Não havia um boletim de sociologia que publicasse isto? Um almanaque bimensal da alterglobalização? Uma daquelas cooperativas com um site onde chamam fascista a toda a gente?

A sorte de Boaventura é que, se a sua estratégia é pobre, a escrita é riquíssima. Mais uma vez, BSS safa-se pela sua verve. É pena que nem todos sejam versados no jargão académico das ciências socias, caso contrário poderiam apreciar a genial retórica de Boaventura. Para ajudar os leitores menos habituados a decifrar a linguagem hermética usada pelas luminárias da sociologia, resolvi traduzir alguns dos excertos mais representativos do artigo “Uma reflexão autocrítica: um compromisso para o futuro”.

