Parece-me que a mensagem é absolutamente, inequivocamente, tristemente clara: para este governo, o combate à corrupção é tão importante quanto o combate à subida da temperatura nos ninhos de formigas em Totonicapán, na Guatemala.

Na quinta-feira, ficámos a saber que o Mecanismo Nacional Anticorrupção, organismo que deve fiscalizar o cumprimento das regras do Regime Geral da Prevenção de Corrupção, continua paralisado, não tendo ainda a plataforma informática que lhe permitirá, um dia destes, quando Deus quiser, começar a trabalhar. A 6 de junho, o Ministério da Justiça deu a garantia de que todos os problemas estavam resolvidos, mas bastou falar uns minutos com o juiz conselheiro Pires da Graça, presidente do Mecanismo, para perceber que nada mudou e tudo está na mesma — ou seja, parado.

No dia seguinte, descobrimos que a Entidade para a Transparência, outro novo mamute do combate à corrupção, está ainda sem instalações para fazer o seu trabalho de fiscalização dos rendimentos dos políticos e de titulares de altos cargos públicos. Depois de ter sido enviado para um palácio em Coimbra, onde ficará convenientemente longe daqueles que vigia, a Entidade para a Transparência mantém-se sem acesso a água, luz e internet, como se estivesse presa numa cadeia sul-americana dos anos 70.

