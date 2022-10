Marcelo Rebelo de Sousa anunciou logo na sua tomada de posse como presidente da República, em 2016, que ali estava «pelo Portugal de sempre». Não nos podemos queixar: ele disse ao que vinha. Tornou-se, por isso mesmo, o Presidente incontestado, o preferido do situacionismo, do país imobilizado, em crise há 25 anos, cada vez mais dotado de instituições frágeis e permeáveis a todo o tipo de abusos, estagnado, empobrecido.

Conseguiu, não bastando o resto, ser cúmplice de abusos e instigador de sucessivas violações constitucionais: o que Marcelo permitiu e promoveu durante os dois anos de pandemia, em matéria de direitos, liberdades e garantias, foi um passo de gigante no processo de corrosão da democracia. E foi, já mesmo na sua antiga pele de analista de táctica política, mas também de antigo dirigente partidário, co-responsável, entre tantos outros génios da nossa praça, pelo caminho de degradação das instituições, da política e da sociedade.

Foi ele, gabe-se o que há a gabar, que é preciso ser justo, o primeiro dos políticos portugueses a perceber que a política podia ser exclusivamente espectáculo e entretenimento, totalmente desprovida de substância, de ideias, de princípios, de construção de futuros. Compreendeu, no fundo, que podia fazer do espectáculo a própria substância. Tornou-se uma espécie de populista do bem, versão aparentemente soft e inofensiva dos outros populistas que ele próprio não aprecia.

