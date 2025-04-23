Num espetáculo digno de aplausos, a esquerda portuguesa conseguiu a proeza de transformar Portugal num país que forma brilhantes mentes para exportação, enquanto abre as portas para importar mão de obra menos qualificada. Este fenómeno, conhecido como “fuga de cérebros”, não é apenas uma metáfora; é uma realidade, já que mais de 73% dos jovens universitários consideram seriamente emigrar em busca de melhores condições de trabalho e vida. ​

O fugitivo ex-primeiro-ministro, maestro da orquestra migratória, foi o verdadeiro visionário ao promover políticas de imigração que abriram as portas do país a um fluxo considerável de novos habitantes. Curiosamente, este entusiasmo pela diversidade coincidiu com uma saída estratégica para os corredores de Bruxelas. Quase que faz lembrar um Rui Tavares que apregoa o público usando o privado.

Nos últimos anos, Portugal tem assistido a um aumento exponencial da população estrangeira, numa verdadeira sinfonia desafinada. Em 2017, contávamos com cerca de 421.785 imigrantes; já em 2024, esse número saltou para impressionantes 1.546.521, representando aproximadamente 15% da população total. Aparentemente, o nosso pequeno retângulo à beira-mar plantado tornou-se o destino de eleição para quem procura novas oportunidades.​

A política de imigração portuguesa tem oscilado mais do que um pêndulo de relógio antigo. Em 2017, numa onda de hospitalidade sem precedentes, foram introduzidas medidas que permitiam a regularização de imigrantes através de simples manifestações de interesse, mesmo sem visto válido. Esta abordagem, embora bem-intencionada, abriu as portas a um aumento significativo de entradas irregulares. Reconhecendo talvez que a festa estava a ficar demasiado animada, o Governo decidiu, em junho de 2024, pôr fim a este regime de manifestações de interesse através do Decreto-Lei n.º 37-A/2024. Esta medida visava travar o fluxo descontrolado e reforçar os mecanismos de controlo fronteiriço. Um pêndulo entre a abertura e a restrição, com o risco de que Portugal dificilmente volte a rodar como um relógio suíço.

Após a cessação do regime de manifestações de interesse, houve uma redução de 59% nos pedidos de autorização de residência, passando de 156.951 no primeiro semestre de 2024 para 64.848 no segundo semestre. O risco é sempre o mesmo: não havendo fiscalização, a redução do número de pedidos formais pode apenas representar um aumento das entradas ilegais. A extrema-esquerda viu a imigração como uma boia para a sua própria salvação, mas deixou pelo mar espalhadas muitas vidas sem bóia algum.

O investimento na formação de jovens talentos em Portugal é substancial. No entanto, ao invés de colher os frutos desse investimento, o país assiste passivamente à partida desses profissionais para nações que, sem qualquer custo, beneficiam-se de sua qualificação. Estudos indicam que a formação de um profissional altamente qualificado representa um investimento significativo, cujo retorno é desfrutado por economias estrangeiras. ​

Enquanto outros países implementam medidas para reter os seus talentos e atrair profissionais qualificados, Portugal parece seguir na direção oposta, exportando cérebros e importando mãos, numa dança que desafia a lógica económica e social. ​

Assim, a esquerda portuguesa, com a sua visão peculiar de progresso, continua a escrever capítulos de uma história onde o talento nacional é o presente oferecido ao mundo, enquanto o país se contenta em preencher as suas necessidades imediatas com soluções de curto prazo, negligenciando investimentos estruturais que garantam um desenvolvimento sustentável e autónomo.

A história da imigração em Portugal é uma narrativa de altos e baixos, de políticas que ora abrem, ora fecham as portas. Afinal, não queremos que Portugal se torne apenas um trampolim para uns e uma armadilha para outros. Resta-nos esperar que, no futuro, encontremos o equilíbrio certo entre hospitalidade e realismo, garantindo que o país continue a ser um destino acolhedor, mas com uma gestão migratória sustentável.​ Os governos, com uma visão estratégica inigualável, promovem políticas que atraem imigrantes para preencher lacunas em setores de baixa qualificação, como construção civil e serviços. Se continuarmos a oferecer condições laborais precárias, salários baixos, a história não será meiga e retratará o presente como a escravatura do século XXI.

Portugal tem-se destacado na arte de formar jovens brilhantes apenas para os ver partir em busca de melhores oportunidades. Investimos na sua educação, moldamos mentes, e depois assistimos à sua partida para países que colhem os frutos do nosso investimento. Em contrapartida, abrimos as portas a imigrantes, muitas vezes menos qualificados, para preencher as lacunas deixadas. Uma troca justa? Difícil de argumentar. Exportamos Talento, Importamos Mão de Obra.

Portugal, terra de navegadores e poetas, encontra-se numa encruzilhada onde os ventos da emigração e imigração sopram em direções opostas, moldando a identidade nacional. Que identidade restará quando tantos partem e tantos chegam?​ Quanto da minha pátria será a língua portuguesa? Estamos a ver o mundo chegar, mas poderemos integrar sem perder a essência? Quanto do sal do mar será então lágrimas de Portugal? Quanto mais tempo assistiremos à fuga de uma população que sofre?

Se para viajar basta existir, quero que os jovens viajem internamente numa busca de soluções por um melhor Portugal, que voltem a sentir a obrigação moral de lutar por um país que os viu nascer, que sufoca ao vê-los partir. Quem fomos, quem somos e quem queremos ser?