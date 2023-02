Quando começaram as notícias sobre o incêndio da Mouraria, tive a vaga impressão de estar a ver um remake de um desastre anterior. Quanto mais crescia a onda de indignação com as condições desumanas de alojamento dos imigrantes que sobreviviam no número 55 da Rua do Terreirinho, mais me parecia que algo de semelhante acontecera há pouco tempo nesta mesma cidade.

Sim a 20 de Dezembro de 2020 um prédio tinha desabado na Estrela depois de uma explosão. Em Junho desse mesmo ano, um incêndio num prédio causara um morto na Ajuda. Em Agosto, novos incêndios, desta vez em Campo de Ourique e em São Bento. Mas foi na Rua Morais Soares que em Julho de 2021 aconteceu algo que parece uma cópia do agora acontecido na Rua do Terreirinho: Incêndio numa habitação na rua Morais Soares faz dois mortos. Edifício estava “sobrelotado”. O fogo fez também 10 feridos, 4 deles em estado grave. Os seis feridos ligeiros foram encaminhados para os hospitais de São José e de Santa Maria, em Lisboa.

Um dos mortos — o homem que num dos videos feitos pelos moradores da zona se vê a saltar da janela do quarto andar — era senegalês. O ferido em estado muito grave (o que terá sido feito dele?) era peruano. Tudo parece demasiado igual com o acontecido agora, em 2023, no número 55 da Rua do Terreirinho:Dois mortos e 14 feridos em incêndio em prédio na Mouraria. São as mesmas casas sobrelotadas. Os mesmos arrendamentos que passam clandestinamente a subarrendamentos pagos a preço de ouro por imigrantes. A mesma gente a fugir desesperadamente do labirinto de fogo, tapumes e fumo. A mesma freguesia de Arroios.

O que difere então? A forma como olhamos para o que aconteceu: o incêndio de 2021 foi um facto a lamentar. O incêndio de 2023 uma tragédia que há que denunciar. Em 2021, pouco ou nada se soube sobre a identidade das vítimas. Segundo as notícias “A fonte não precisou o número total de residentes do prédio“, entendendo-se aqui por fonte a autarquia. Pela Junta de Freguesia de Arroios falou a então presidente, Margarida Martins, que disse “ter constatado, assim como alguns técnicos da autarquia, “vestígios de um monte de madeira ressequida junto à caixa de escadas”. “Já iniciámos o processo de responsabilização do dono ou donos deste prédio“, explicou a então autarca. Uma nota do Presidente da República a desejar a rápida recuperação dos feridos encerrou o assunto. Não mais se soube dos feridos graves e nem sequer em que resultou a investigação da PJ sobre a origem do incêndio. Não se questionou a política de habitação, não se responsabilizou a autarquia, nem se questionou Margarida Martins sobre as consequências da forma leviana para não dizer pior como a Junta de Freguesia de Arroios, a que ela então presidia, passava atestados de residência: “Chegámos aos 10.000 Atestados” de residência congratulava-se a Junta em 2019!

