Depois de analisados os vencedores, importa agora identificar os vencidos da Guerra do Irão.

1 O primeiro vencido foi o Irão.

A derrota iraniana não se resume à destruição de instalações militares, radares, bases navais ou infraestruturas estratégicas. Foi, acima de tudo, uma derrota de método e de cálculo estratégico.

Durante quatro décadas, Teerão apostou numa fórmula relativamente coerente: avançar gradualmente no programa nuclear, armar e financiar proxies regionais, ameaçar Ormuz, desgastar Israel por pressão indireta, dividir os aliados ocidentais e explorar o trauma americano das guerras terrestres do Iraque e do Afeganistão. Essa fórmula deixou de funcionar.

O problema atómico já não era retórico. Em 20 de Junho de 2025, perante o Conselho de Segurança da ONU, Rafael Grossi, Diretor-geral da AIEA, advertiu que o Irão acumulava mais de 400 kg de urânio enriquecido até 60% U-235. A confirmação documental posterior viria no relatório GOV/2026/8, de 27 de Fevereiro de 2026, no qual a AIEA registou que, em 13 de Junho de 2025, o stock iraniano incluía 440,9 kg de urânio enriquecido até 60%. Esse valor não significava que Teerão já tivesse bombas nucleares; significava que dispunha de uma reserva de material nuclear muito próxima do limiar militar, capaz de fornecer material físsil para cerca de 10 armas nucleares, caso fosse enriquecida até grau de armamento.

O regime conseguiu infligir custos, perturbar mercados energéticos, elevar prémios de risco marítimo e preservar alguma capacidade de resistência. Mas falhou no essencial: não conseguiu impedir a degradação sistemática dos seus principais instrumentos de pressão militar e regional. Pior ainda, viu a sua principal alavanca estratégica — Ormuz — transformar-se progressivamente no argumento mais forte para uma presença naval americana reforçada, internacionalmente legitimada e potencialmente mais duradoura.

O bloqueio do Estreito, que deveria forçar Washington e os aliados ocidentais a recuar perante o risco de um choque energético global, produziu precisamente o efeito inverso. Ao ameaçar diretamente a circulação marítima global, o Irão deixou de surgir apenas como alvo de uma campanha israelo-americana e passou a aparecer, perante muitos países, como uma potência disposta a pôr em risco uma das principais artérias económicas do sistema mundial. A geografia — que Teerão julgava controlar como instrumento de dissuasão — acabou por legitimar a resposta do adversário.

Mais do que responder à ameaça iraniana, Washington called the bluff. Durante anos, Teerão apresentou Ormuz como a carta extrema: se o regime fosse pressionado até ao limite, poderia fechar o Estreito, estrangular o fluxo energético global e obrigar os adversários a recuar. Mas a estratégia americana consistiu precisamente em bloquear o bloqueio. Ao antecipar, escoltar, patrulhar, dissuadir e internacionalizar a defesa da navegação, os Estados Unidos retiraram à ameaça iraniana a sua eficácia psicológica. A arma de última instância deixou de produzir paralisia; passou a justificar a presença militar destinada a neutralizá-la.

A fragilidade dessa ameaça era, aliás, estrutural. Ormuz é estreito, mas não é propriedade estratégica exclusiva do Irão. Qualquer país ribeirinho, ou qualquer potência com presença naval suficiente, pode condicionar a circulação no Estreito. A geografia dá ao Irão capacidade de perturbação, mas não lhe confere monopólio de bloqueio. A partir do momento em que Washington demonstrou estar disposto a impedir fisicamente o encerramento da passagem, a ameaça iraniana perdeu o seu valor decisivo. O bloqueio deixou de ser uma arma de chantagem e passou a ser uma operação militar vulnerável à superioridade aeronaval americana.

Nesse sentido, a derrota iraniana em Ormuz foi mais profunda do que uma simples incapacidade operacional. Foi uma derrota conceptual. Teerão descobriu que a ameaça só funciona enquanto o adversário acreditar que o custo de a enfrentar é superior ao custo de ceder. Quando os Estados Unidos inverteram a equação — tornando o bloqueio mais caro para o Irão do que para o sistema internacional — a principal alavanca estratégica iraniana caiu para perto de zero. Ormuz, que deveria ser o instrumento máximo da dissuasão iraniana, converteu-se no teatro onde essa dissuasão foi desmontada.

Também os ataques com mísseis e drones contra países árabes vizinhos tiveram elevado custo político. Em vez de mobilizarem solidariedade regional e religiosa contra os Estados Unidos e Israel, aprofundaram o isolamento iraniano xiita no espaço árabe sunita. Muitos governos da região passaram a ver Teerão menos como defensor da causa islâmica e mais como factor de instabilidade regional, capaz de ameaçar diretamente infraestruturas energéticas, comércio marítimo e a segurança interna dos próprios regimes árabes.

A própria arquitetura regional laboriosamente construída pelo Irão ao longo de décadas revelou limites inesperados. Os proxies permitiram durante anos ampliar influência a baixo custo — Hezbollah, milícias iraquianas, Houthis, redes sírias —, mas mostraram-se insuficientes perante uma campanha aeronaval sustentada pelas maiores capacidades militares do planeta. O modelo iraniano fora concebido para desgastar, fragmentar e aumentar os custos políticos do adversário; não para enfrentar diretamente uma operação coordenada de pressão marítima, aérea, económica e cibernética desta escala.

No fundo, a guerra expôs a contradição central da estratégia iraniana: o regime construiu instrumentos suficientes para perturbar a ordem regional, mas insuficientes para controlar a escalada quando essa perturbação desencadeou uma resposta maciça. Tornou-se perigoso; mas não conseguiu tornar-se dominante.

2 O segundo vencido foi a NATO.

A Aliança não desapareceu, nem deixou de ser militarmente indispensável. Mas saiu politicamente exposta. A guerra revelou uma NATO com poder americano esmagador e hesitação europeia; com infraestrutura atlântica integrada, mas vontade estratégica desigual; com dependência operacional dos Estados Unidos, mas sem consenso político correspondente.

O problema não foi apenas militar; foi político. Enquanto Washington encarava o conflito como teste de credibilidade estratégica global — envolvendo proliferação nuclear, liberdade de navegação e equilíbrio regional —, grande parte da Europa respondeu com prudência diplomática, ambiguidade calculada e distanciamento parcial. A divergência expôs uma tensão profunda dentro da Aliança: os europeus continuam dependentes da proteção americana, mas nem sempre estão dispostos a assumir os custos políticos das ações necessárias para preservar a ordem estratégica que os protege.

A retirada anunciada de cinco mil militares americanos da Alemanha, após as críticas do chanceler Friedrich Merz à condução americana da guerra, deve ser lida neste contexto. Durante décadas, a presença americana em território alemão foi tratada como elemento quase permanente da paisagem estratégica europeia: uma garantia implícita, praticamente estrutural. Depois da Guerra do Irão, passou a surgir como variável política. Se alguma capital europeia critica, hesita ou se distancia nos momentos decisivos, Washington pode rever o seu dispositivo. A proteção americana deixa de parecer um direito adquirido e volta a parecer aquilo que sempre foi: uma decisão político-estratégica dos Estados Unidos.

A consequência mais perigosa para a NATO não é militar, mas psicológica. A credibilidade de uma aliança depende não apenas de capacidades, mas da convicção partilhada de que essas capacidades serão efetivamente usadas em comum num momento crítico. A guerra revelou que essa convicção já não é homogénea no espaço atlântico.

As consequências futuras para a NATO podem ser profundas, sobretudo no contexto da Guerra da Ucrânia. A Guerra do Irão mostrou que a unidade atlântica se torna muito mais frágil quando os interesses estratégicos americanos saem do teatro europeu e entram num conflito global envolvendo energia, rotas marítimas e Médio Oriente.

A divergência estrutural é particularmente importante porque a Europa é muito mais vulnerável a Ormuz do que os próprios Estados Unidos. A economia europeia continua profundamente dependente dos fluxos energéticos e comerciais que atravessam o Golfo e o Mar Vermelho, enquanto os EUA dispõem hoje de muito maior autonomia energética e capacidade interna de absorção de choques. Em termos simples: uma crise prolongada em Ormuz ameaça a estabilidade económica europeia de forma muito mais severa do que ameaça a americana. Ainda assim, foi Washington — e não Bruxelas — que suportou o essencial do custo militar da preservação da liberdade de navegação.

Em Washington, ganhará força a ideia de que os Estados Unidos continuam a assegurar a parte decisiva da dissuasão atlântica enquanto alguns aliados europeus hesitam em apoiar operacionalmente crises consideradas vitais pela potência garantidora da Aliança. A consequência poderá ser uma NATO simultaneamente mais hierarquizada e mais dependente das prioridades estratégicas americanas.

No contexto ucraniano, isso é particularmente relevante. A guerra confirmou que os EUA continuam indispensáveis para defesa antimíssil, inteligência, logística, produção militar e sustentação operacional de grande escala. Se Washington concluir que parte da Europa hesita fora do teatro europeu, aumentará inevitavelmente a pressão para uma redistribuição ainda mais dura dos encargos da defesa da Ucrânia e da própria segurança continental.

A Guerra do Irão não destruiu a NATO. Mas tornou mais visível a distância entre o peso militar americano e a vontade estratégica de parte da Europa — precisamente no momento em que esta enfrenta simultaneamente a Rússia, a instabilidade do Médio Oriente e a crescente pressão sistémica global.

A guerra mostrou que o centro real de gravidade da Aliança permanece americano — e que a distância entre a capacidade militar dos Estados Unidos e a vontade estratégica de parte da Europa se tornou demasiado visível para continuar a ser ignorada.

3 O terceiro vencido foi a Europa, em especial a Alemanha, o Reino Unido e a França.

A guerra expôs brutalmente a contradição europeia entre ambição normativa e insuficiência material. A Europa quer autonomia estratégica, mas continua dependente de bases, munições, aviões, defesa antimíssil, transporte estratégico, satélites, reabastecimento aéreo, informações e comando largamente americanos. Quer influenciar o Médio Oriente, mas não controla Ormuz. Quer moderar Washington, mas não consegue substituí-lo. Quer preservar o comércio global, mas não dispõe da força necessária para garantir sozinha as rotas marítimas de que depende.

A debilidade europeia é também económica. O Wall Street Journal assinalava recentemente, num texto significativamente intitulado “What Happens When Europeans Find Out How Poor They Are?”, o fosso crescente entre os Estados Unidos e a Europa, não apenas em PIB per capita — 94.400 dólares nos EUA, contra 65.300 na Alemanha, 61.000 no Reino Unido e 52.000 em França, segundo dados do FMI —, mas sobretudo em produtividade, inovação e capacidade de financiar simultaneamente Estado social, crescimento e defesa. A guerra apenas tornou esse desequilíbrio mais evidente.

3.1 A Alemanha é o caso mais duro.

Durante anos, Berlim beneficiou de uma equação confortável: segurança americana, energia acessível, contenção nos gastos militares, exportações industriais e discurso europeu de estabilidade. Essa equação colapsou. A Rússia deixou de ser parceiro energético previsível; a China tornou-se rival industrial; os Estados Unidos exigem partilha de encargos; e o Médio Oriente recorda brutalmente que a economia alemã depende de fluxos marítimos cuja segurança Berlim não garante. A Guerra do Irão não criou esta fragilidade. Apenas a tornou impossível de esconder.

Durante décadas, a prosperidade alemã assentou numa combinação historicamente excecional: energia russa barata, comércio global relativamente estável, protecção militar americana e baixa pressão geopolítica sistémica. A Alemanha pôde concentrar-se na indústria, nas exportações e na disciplina orçamental enquanto a segurança estratégica do sistema internacional era garantida por Washington. Hoje, praticamente todos os pilares dessa arquitetura estão sob pressão simultânea.

O corte energético com a Rússia aumentou os custos estruturais da indústria alemã. A China deixou de ser apenas mercado de destino para se transformar em concorrente tecnológico e industrial direto. E os Estados Unidos passaram a exigir não apenas maior despesa militar europeia, mas também alinhamento estratégico mais explícito em crises globais.

A Guerra do Irão tornou particularmente visível outro problema: a vulnerabilidade marítima alemã. Ormuz, Bab-el-Mandeb e Suez não são questões periféricas para Berlim; são artérias indiretas da própria economia alemã. No entanto, a Alemanha não dispõe de capacidade naval, expedicionária ou estratégica autónoma suficiente para garantir a segurança desses corredores sem apoio americano.

Paradoxalmente, foi precisamente essa vulnerabilidade que ajudou a explicar a prudência — e mesmo as críticas — de Friedrich Merz à condução americana da guerra. Berlim via a preservação da liberdade de navegação como interesse vital, mas temia simultaneamente que uma escalada prolongada no Médio Oriente produzisse um choque energético e logístico particularmente devastador para a economia europeia e, sobretudo, alemã. Ao contrário dos Estados Unidos, a Alemanha não dispõe nem da mesma autonomia energética, nem da mesma profundidade militar e económica para absorver uma crise prolongada.

Existia ainda um fator político e estratégico mais profundo. Apesar de a invasão russa da Ucrânia ter levado Berlim a anunciar a chamada Zeitenwende — literalmente, “mudança de época” ou “viragem histórica” —, a transformação alemã permanece incompleta e ambígua. O conceito, lançado por Olaf Scholz em 2022, pretendia simbolizar o abandono parcial do modelo estratégico alemão do pós-Guerra Fria: dependência energética russa, baixa despesa militar, prudência geopolítica extrema e confiança quase automática na proteção americana. Em teoria, a Zeitenwende implicava rearmamento, maior capacidade estratégica europeia e uma Alemanha mais preparada para assumir responsabilidades militares compatíveis com o seu peso económico.

Mas a Guerra do Irão mostrou os limites concretos dessa transformação. A Alemanha continua profundamente dependente da arquitetura estratégica americana precisamente nos domínios decisivos: proteção marítima, inteligência, defesa antimíssil, logística global e dissuasão nuclear. Em muitos aspetos, a Zeitenwende revelou-se menos uma emancipação estratégica face aos Estados Unidos do que uma adaptação gradual a um mundo onde Washington exige maior partilha de encargos sem abdicar da liderança efectiva da ordem atlântica.

Persistem, além disso, fortes limitações internas. A sociedade política alemã continua marcada por décadas de aversão à projeção militar, receio da escalada e preferência por soluções económicas e diplomáticas. A memória histórica alemã continua a funcionar como travão psicológico a qualquer envolvimento militar direto de grande escala fora do espaço europeu imediato.

Existia ainda um elemento demográfico e político cada vez mais relevante, embora raramente admitido de forma explícita no discurso oficial. A Alemanha possui hoje uma população muçulmana numerosa e politicamente crescente em vários grandes centros urbanos. Tal como no Reino Unido, Berlim tinha consciência do risco de polarização interna, manifestações de grande dimensão, tensão comunitária e radicalização política que poderia resultar de um apoio explícito a uma guerra contra o Irão. Num contexto europeu já marcado por tensões migratórias, fragmentação política e crescimento de extremos, o governo alemão tinha poucos incentivos para assumir um alinhamento total com Washington numa operação militar desta natureza.

Merz encontrava-se, assim, preso entre três pressões contraditórias: uma Alemanha economicamente dependente da estabilidade marítima garantida pelos Estados Unidos; uma Europa que procura maior autonomia estratégica; e uma realidade política interna cada vez mais condicionada por vulnerabilidades sociais, energéticas e demográficas.

3.2 O Reino Unido representa talvez o contraste mais agudo entre memória estratégica e erosão material.

Londres continua a pensar-se como potência global — membro permanente do Conselho de Segurança, potência nuclear e parceiro privilegiado de Washington —, mas a sua limitada participação política e militar na Guerra do Irão mostrou os limites concretos dessa ambição. A Royal Navy conserva elevada qualidade, mas dispõe de escoltas limitadas; a RAF mantém capacidades sofisticadas, mas em escala reduzida; e a pressão fiscal e económica restringe a capacidade britânica de sustentar campanhas prolongadas de alta intensidade.

Mas as limitações não foram apenas militares. Foram também profundamente políticas e sociais. O governo de Keir Starmer enfrentava um contexto interno particularmente sensível: forte polarização sobre o Médio Oriente, manifestações de grande escala, crescente tensão comunitária e preocupação evidente com o impacto político de uma participação britânica direta numa guerra contra um grande Estado muçulmano. O Reino Unido possui uma das maiores populações muçulmanas da Europa Ocidental, concentrada em centros urbanos politicamente relevantes, e Downing Street tinha plena consciência do potencial de radicalização política, protesto social e fragmentação interna que uma adesão explícita à campanha americana poderia provocar.

A isso somava-se a memória estratégica do Iraque. A sombra de 2003 continua profundamente presente na política britânica. Para grande parte do establishment trabalhista, envolver o Reino Unido numa nova guerra no Médio Oriente ao lado de Washington significaria reabrir precisamente a fratura política que marcou uma geração inteira da política britânica desde Tony Blair. Starmer procurou evitar esse risco.

Existia ainda uma preocupação económica mais ampla. Londres enfrentava simultaneamente baixo crescimento, pressão sobre serviços públicos, tensão fiscal e vulnerabilidade energética indireta através da economia europeia. Uma escalada regional prolongada envolvendo Ormuz poderia agravar inflação, preços energéticos e instabilidade financeira num momento politicamente delicado para o governo britânico.

Por fim, havia uma questão estratégica mais profunda: como se viu com a recente demissão do Ministro da Defesa, parte do escol britânico começou a perceber que o Reino Unido já não dispõe da margem material necessária para participar simultaneamente, com elevada intensidade, no apoio à Ucrânia, na contenção euro-atlântica da Rússia, na presença naval Indo-Pacífica e numa grande guerra no Médio Oriente. A prudência de Starmer refletiu também esse reconhecimento implícito dos limites atuais do poder britânico.

3.3 A França permanece a potência europeia com cultura estratégica mais séria e instrumentos militares mais completos.

Paris conserva dissuasão nuclear autónoma, indústria militar robusta, presença naval global e tradição expedicionária. Mas também encontrou os limites da sua visão de “autonomia estratégica”. A Guerra do Irão demonstrou que, perante uma crise sistémica envolvendo energia, proliferação nuclear e rotas marítimas globais, mesmo a França continua dependente da arquitetura militar americana nos domínios decisivos: inteligência, defesa antimíssil, logística estratégica, ISR e supremacia naval de grande escala.

A posição francesa foi igualmente condicionada por factores internos cada vez mais relevantes. A França possui a maior população muçulmana da Europa Ocidental — estimada entre seis e oito milhões de pessoas —, concentrada em grandes áreas urbanas e periferias socialmente sensíveis. O Eliseu tinha plena consciência de que um apoio explícito e operacional a uma guerra contra o Irão poderia desencadear forte polarização interna, manifestações de grande escala, tensão comunitária e agravamento do já delicado equilíbrio político francês.

Esse fator tem peso crescente numa sociedade marcada simultaneamente por fragmentação identitária, radicalização política e sucessivos episódios de terrorismo islamista ao longo das últimas duas décadas. A política externa francesa no Médio Oriente passou inevitavelmente a cruzar-se com questões de estabilidade doméstica. Tal como no Reino Unido e, em certa medida, na Alemanha, decisões militares envolvendo o mundo islâmico deixaram de ser apenas questões de geopolítica externa; tornaram-se também questões de gestão interna da coesão social.

Macron encontrava-se, assim, preso entre ambições estratégicas elevadas e constrangimentos políticos internos cada vez mais severos. A França continua a pensar-se como potência global autónoma, mas a guerra mostrou que essa autonomia permanece limitada, tanto pela dependência operacional face aos Estados Unidos como pelas pressões demográficas, sociais e políticas que condicionam crescentemente a liberdade de ação das democracias europeias.

4 O desapontamento americano foi profundo.

Em Washington, esperava-se que os principais aliados europeus apoiassem politicamente uma operação apresentada como necessária para impedir a proliferação nuclear iraniana e preservar a liberdade de navegação global. Esse apoio não veio ou surgiu hesitante, fragmentado e ambíguo. Para muitos decisores americanos, o contraste tornou-se evidente: os Estados Unidos continuam a garantir a arquitetura de segurança externa da Europa — dissuasão nuclear, defesa antimíssil, proteção naval e capacidade logística global —, enquanto parte significativa da Europa hesita em apoiar politicamente o sistema estratégico de que continua materialmente dependente.

No fundo, a guerra revelou uma verdade desconfortável para a Europa: continua a ser uma grande potência comercial e regulatória, mas deixou de ser plenamente uma potência estratégica autónoma. Continua rica, sofisticada e influente, mas dependente militarmente; continua sofisticada tecnologicamente, mas menos dinâmica economicamente; continua rica em termos absolutos, mas relativamente mais pobre face aos Estados Unidos. Sobretudo, permanece profundamente dependente da força militar americana para preservar uma ordem internacional da qual depende.

O problema europeu não é apenas militar. É civilizacional e económico. Durante décadas, a Europa habituou-se a uma situação historicamente excecional: energia relativamente barata, proteção estratégica americana, comércio global aberto e ausência de ameaças existenciais imediatas. Esse equilíbrio permitiu financiar simultaneamente Estado social generoso, baixa despesa militar e estabilidade política. O regresso da guerra de alta intensidade — na Ucrânia, no Médio Oriente e, potencialmente, no Indo-Pacífico — rompe esse modelo.

A Guerra do Irão revelou assim uma verdade desconfortável: a Europa continua a ser uma grande potência comercial e regulatória; continua rica em termos absolutos, mas menos rica relativamente aos Estados Unidos; continua sofisticada tecnologicamente, mas mais lenta; continua influente diplomaticamente, mas dependente militarmente. E, acima de tudo, continua profundamente vulnerável a choques energéticos e marítimos externos.

Durante anos, Bruxelas falou a linguagem da “autonomia estratégica”. A Guerra do Irão colocou a questão decisiva: autonomia sustentada por regulamentos, comunicados e cimeiras; ou navios, energia, indústria, capacidade fiscal e poder militar real?

5 Conclusão

O fim da guerra deixa, portanto, uma hierarquia estratégica clara. A não proliferação nuclear venceu porque o Irão foi impedido de transformar o limiar atómico em escudo estratégico.

A capacidade norte-americana de contenção venceu porque Washington soube usar a força sem cair na guerra terrestre, soube ameaçar sem destruir indiscriminadamente e soube punir sem ocupar.

A Marinha dos Estados Unidos venceu porque dominou o espaço decisivo — Ormuz — sem sofrer dano relevante nos seus navios.

A Força Aérea venceu porque executou uma campanha de enorme intensidade operacional preservando uma taxa de perdas extraordinariamente baixa.

O Irão perdeu porque a sua estratégia de chantagem nuclear, balística, petrolífera e marítima foi quebrada.

A NATO perdeu porque expôs fraturas políticas precisamente numa altura em que a força americana voltou a revelar-se indispensável.

A Europa perdeu porque descobriu que continua protegida por uma potência que já não aceita automaticamente desempenhar o papel de seguro estratégico gratuito.

Irão foi o nome geográfico da guerra. Mas o verdadeiro nome estratégico do conflito foi contenção.

Os Estados Unidos demonstraram que continuam capazes de conduzir uma guerra limitada com efeitos sistémicos: limitada no emprego terrestre, limitada na escolha de certos alvos e limitada no custo humano americano; mas potencialmente ilimitada nas consequências estratégicas para o adversário, para os mercados energéticos e para os aliados hesitantes.

Washington inaugurou, nesse sentido, uma estreia histórica mundial: venceu uma guerra de elevada complexidade estratégica sem perder um único homem em operações de combate. A vitória não resultou da ausência de risco, mas da superioridade esmagadora de informação, distância, precisão, coordenação aeronaval e controlo da escalada. Foi uma guerra conduzida no limite da força, mas abaixo do limiar da ocupação; suficientemente dura para quebrar a estratégia iraniana, suficientemente contida para evitar o custo humano americano que, em conflitos anteriores, destruíra a legitimidade política da intervenção.

O Irão sai mais fraco. A Europa sai mais exposta. A NATO sai menos confortável. E os Estados Unidos deixam uma mensagem brutalmente simples: continuam a controlar o Estreito, continuam a controlar a escalada e continuam a deter aquilo que verdadeiramente define uma superpotência — a capacidade de decidir quais as crises regionais que permanecem locais e quais as que se tornam globais.