O excesso de casos a envolver este governo teve entre os portugueses o mesmo resultado que o consumo excessivo de medicamentos: perdeu-se o efeito. Habituámo-nos. Esta governação de António Costa reformulou a velha certeza de que os governos são afectados pelos casos. Sim, é verdade. Ou melhor, é verdade mas apenas se os casos não forem muitos e constantemente renovados. Pelo contrário se estes se sucederem a um ritmo constante ou até crescente não só se perde a noção do que está em causa como se gera uma espécie de habituação. No limite, indiferença. Quase cansaço. Desde que o Governo tomou a 30 de Março de 2022 que o caso novo apaga o velho.

Na entrevista que deu à Visão em Dezembro do ano passado António Costa, para lá daqueles “Habituem-se” de que depois se arrependeu, desvalorizava o que definia como “casos e casinhos”, criações da “central de criação de soundbites da direita”. Foi uma perigosa ilusão. A verdade é que a ocupação da máquina do estado pelo PS e a redução do Governo a uma espécie de sala de exame da Prova Geral de Acesso a Sucessor de António Costa contribuíram decisivamente para que vivamos em estado de caso muito antes de a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP se ter transformado na novela portuguesa de um país a mexicanizar. É só fazer as contas, que é como quem diz seguir o rasto dos casos:

*O caso do aeroporto. A 29 de Junho de 2022 um despacho assinado pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, anunciou não um mas sim dois aeroportos: Montijo e posteriormente o Campo de Tiro de Alcochete eram as localizações indicadas. O ministro Pedro Nuno Santos explicou na televisão que o país não tinha tempo a perder.: o aeroporto da Portela ia ser desmantelado. Os concursos que estavam a decorrer para avaliar os impactes ambientais de diferentes localizações eram anulados… O presidente da República não foi informado. Também se deixara de lado a promessa de contar com a nova liderança do PSD. Quem disse ter sido “apanhado de surpresa” com o despacho foi António Costa que nesse dia 29 de Junho estava em Madrid. O despacho foi anulado a 30 de Junho. Pedro Nuno Santos continuou no governo. António Costa terá considerado mais seguro mantê-lo no executivo que fora dele.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.