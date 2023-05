1 Quem é Jordan Peterson?

Para quem acompanha as lutas culturais que dominam o espaço público atual, o psicólogo canadiano Jordan Peterson não será um desconhecido. O seu canal de Youtube, onde divulgava algumas das suas aulas na Universidade de Toronto, era já muito popular, mas foi a sua oposição à Bill C-16, que alterou o Canadian Human Rights Act, que o tornou uma das figuras intelectuais mais relevantes da atualidade.

Esta legislação, aprovada em 2016, acrescentou “a identidade ou expressão de género” como uma das áreas protegidas de discriminação, com implicações a nível penal. Mas Peterson considerou que a nova lei entrava no domínio do discurso compulsivo, criminalizando, nomeadamente, quem se recusasse a utilizar os pronomes escolhidos por pessoas trans ou não binárias.

