Esta semana, no jantar de aniversário dos 50 anos do PS, Felipe González ficou sentado à esquerda de António Costa. Há aqui uma história interessante. No primeiro congresso do partido, em Dezembro de 1974, Mário Soares estava a ser ameaçado pela ala radical do PS. Dias antes, Vítor Cunha Rego, que ele encarregara de organizar o Congresso e que, por isso, percorreu o país a falar com as estruturas locais e com os militantes, voltou a Lisboa sobressaltado: “Está tudo perdido. Há gente organizada para tomar o PS de assalto por dentro.”

No primeiro dia do Congresso, como contou mais tarde a Maria João Avillez no seu livro-entrevista, Mário Soares entrou na Aula Magna aos empurrões e foi mesmo forçado a identificar-se à porta, numa tentativa de intimidação. Lá dentro, havia homens armados. Como sempre, Soares não se assustou com aquilo que descreveu como “uma situação delicadíssima”.

Para travar os radicais de esquerda no partido, que tinham o incentivo do PCP, Soares contava com ajuda do estrangeiro. Além de ter convidado o líder do PSOE, Felipe González, recebeu também em Lisboa Santiago Carrillo. A estratégia era simples: se o secretário-geral do Partido Comunista espanhol o apoiasse publicamente isso impedia que os adversários internos o acusassem de ser um lacaio da direita. Isso obrigou-o a tomar uma decisão difícil. Como havia demasiadas pessoas inscritas para falar, pediu a Santiago Carrillo que discursasse e a Felipe González que ficasse em silêncio. Furibundo, o líder do PSOE abandonou o Congresso mais cedo, mas antes atirou a Soares: “Pois é, os comunistas dos outros são sempre melhores do que os nossos”.

