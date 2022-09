Este título soa a slogan partidário populista. Representa aquilo que todos nós desejamos, melhores salários e mais tempo livre. Um tempo livre com mais qualidade de vida, porque seria um tempo livre com mais rendimento e mais consumo. Foi isto que António Costa colocou no seu programa eleitoral de 2021: aumentar os salários em 20% até ao final da legislatura e estudar a redução da semana de trabalho de cinco para quatro dias, isto é, aumentar o fim de semana para três dias.

Ao fim de apenas seis meses desta legislatura, a promessa de aumentos salariais afigura-se praticamente impossível de cumprir. Em 2022, os salários reais dos trabalhadores portugueses vão sofrer uma forte queda. O Governo prevê para este ano uma taxa de inflação de 7,4%, o que implicará uma redução dos salários reais de cerca de 5%. Para 2023, antecipa-se mais uma redução dos salários reais. Em linha com o objetivo do BCE para a taxa de inflação, o primeiro-ministro defende aumentos de 2%. Como as previsões do BCE para a taxa de inflação em 2023 são de 5%, a perda de poder de compra poderá rondar os 3%. Com o aumento dos salários muito aquém da taxa de inflação e do crescimento do PIB (cerca de 6% em 2022), o peso dos salários no PIB vai sofrer uma forte queda. Mais uma promessa eleitoral do Partido Socialista que se afigura impossível de cumprir: o aumento do peso da massa salarial no PIB. Só aumentos salariais estratosféricos nos últimos três anos da legislatura permitiriam recuperar a perda de poder de compra em 2022 e 2023.

Na impossibilidade de cumprir a promessa de aumentos salariais, o Governo iniciou os trabalhos para poder dar aos portugueses fins de semana mais longos. Numa altura em as empresas têm dificuldade em aumentar os salários em linha com a inflação, em que enfrentam o aumento dos custos com a energia e com os juros da dívida, e em que enfrentam uma enorme incerteza em relação ao futuro, o Governo decidiu avançar com uma proposta cujo efeito imediato será um aumento dos custos das empresas.

Para coordenar o projeto-piloto da semana de trabalho de quatro dias o Governo nomeou na semana passada Pedro Gomes, professor no Birkbeck College, Universidade de Londres, que publicou um livro sobre o tema: Sexta-feira é o novo sábado – como uma semana de trabalho de quatro dias poderá salvar a economia. Vale muito a pena ler o livro. Apresenta uma história detalhada da evolução da carga horária semanal, incluindo os debates desde meados do século XIX sobre a passagem da semana dos seis dias para a semana dos cinco dias. O livro mostra um alargado e profundo conhecimento da história do pensamento económico e recorre às ideias dos mais importantes economistas do século XX para apoiar a semana de trabalho de quatro dias. Dado o conhecimento que o autor demonstra e a atenção que devota às questões de ‘causalidade‘ – um importante debate metodológico sobre as dificuldades em identificar relações de causa e efeito na economia – surpreende a forma categórica com que defende a semana de quatro dias como a solução para aumentar a produtividade e os salários, reduzir a desigualdade e melhorar o bem-estar geral da população.

