Nesta altura muitos jovens estão prestes a candidatar-se ao ensino superior. Depois de muitos anos de investimento na sua formação, muitas famílias interrogam-se sobre qual será o curso que garantirá um melhor futuro. O investimento na educação dos filhos é, a par do investimento em habitação, o maior investimento das famílias ao longo da sua vida. Um professor, economista, quando olha para os alunos que tem à sua frente na sala de aula (ou para os seus filhos!) não consegue deixar de pensar no valor do investimento que tem à sua frente. Uma parte desse investimento é o tempo dedicado pelos pais à sua criação e educação: desde os 9 meses na barriga da mãe, aos primeiros anos da alimentação do bebé e todos os cuidados para garantir o seu crescimento saudável, até aos transportes diários para a escola, em muitos casos o pagamento dessa escola e de explicações, e todas as atividades extracurriculares.

Só neste século a grande maioria das famílias portuguesas apostou verdadeiramente na educação. Na minha geração, nascida nos anos 1970, apenas uma minoria das famílias percebia os benefícios de estudar – apenas cerca de 30% dos jovens estudaram além do 9º ano. Também apenas uma minoria tinha meios para financiar os estudos dos filhos. Ou seja, a maioria das famílias tinha dúvidas das vantagens de estudar ou não tinha condições económicas para o fazer. Naquela altura, para além da falta de informação sobre os benefícios de estudar, as empresas portuguesas eram sedentas de trabalho jovem e pouco qualificado, isto é, trabalho barato. Garantir mão-de-obra barata para a indústria e construção civil foi provavelmente o grande motivo para que se adiasse o aumento da escolaridade obrigatória do 9º para o 12º ano, que só viria a acontecer em 2009. O outro motivo terá sido a pressão das instituições de ensino superior, que viram no alargamento da escolaridade obrigatória uma forma de aumentarem a procura dos seus cursos, numa altura em que se começavam a sentir os efeitos negativos da queda da taxa de natalidade. O aumento da escolaridade obrigatória foi uma reforma estrutural, que permitiu que a taxa de abandono escolar caísse de cerca de 30% em 2010 para 6% em 2022, um valor bastante inferior à média da União Europeia (9,6%). Foi também aquela mudança que permitiu que hoje mais de 50% dos jovens de 20 anos estejam matriculados num curso superior.

No entanto, a publicação do relatório anual da Fundação José Neves (FJN), Estado da Nação – Educação, Emprego e Competências em Portugal 2023, veio levantar questões muito importantes sobre o retorno do enorme investimento que as famílias portuguesas têm feito em educação. O relatório da FJN mostra que a diferença entre o salário médio de um jovem adulto com um curso superior e com o ensino secundário diminuiu de 50% em 2011 para 27% em 2022. Este resultado é em parte esperado e explicado pelo enorme aumento do número de diplomados que chegaram ao mercado, o que reduz o seu valor relativo. No entanto, há um dado mais preocupante naquele relatório: entre 2011 e 2022, o salário real médio dos trabalhadores com ensino superior diminuiu 13%.

