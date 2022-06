Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas décadas, com um enorme investimento do Estado e das famílias, Portugal alcançou um progresso extraordinário na escolarização da sua população. O ponto de partida era muito baixo. No início da década de 1970, tínhamos pelo menos um século de atraso em relação aos países mais desenvolvidos. A maioria dos portugueses nascia presa à miséria e a emigração era a única forma de lhe escapar. Hoje discutimos as avarias do elevador social. Naquela altura o elevador nem sequer existia.

Em 2021, 31% da população entre os 25 e os 64 anos tinha um curso superior, uma percentagem muito próxima da registada na União Europeia (33%). Na população entre os 25 e os 34 anos, a percentagem de licenciados era de 48%, ultrapassando os 41% da UE (Pordata).

