Entre 25 de Outubro de 2021 e 15 de Novembro de 2021 escrevi três artigos sobre o orçamento, a nossa economia e a importância de dizer a verdade — “Querem salvar o OE, mas quem salva os portugueses?”, “Estagflação, a verdadeira crise que ninguém quer ver” e “Crise, inflação e a importância de dizer a verdade”. Quase seis meses depois, gostava de voltar a alguns destes conceitos porque, tenho a convicção, com o final da pandemia (só mesmo a Graça Freitas é que não vê que já estamos na fase endémica) e com a guerra, continuamos coletivamente a não querer ver o iceberg em que a nossa economia (e nós enquanto sociedade) estamos prestes a colidir.

Temos uma inflação “conjuntural”?

Os nossos “políticos” continuam a referir-se ao “fenómeno” da inflação como algo preocupante, mas que, na visão deles, é conjuntural. Usei exatamente a palavra que o novo ministro das finanças usou, já que Fernando Medina espera que esta evolução dos preços seja passageira: “Que se caracterize por ser uma inflação conjuntural e marcadamente definida pelo aumento dos preços dos produtos energéticos e alimentares”. Ora, acontece, que desde meados de 2021 que a maioria dos políticos e bancos centrais se refere à inflação desta forma. Tal como escrevi ao longo desse ano, não só não acredito nessa visão, como tenho a convicção que eles também não, mas por algum motivo (talvez “controlo de massas”) preferem uma abordagem alheada da realidade.

Se me permitem, vamos olhar para alguns números para podermos depois analisar mais em detalhe o tema. O INE confirmou esta semana que Portugal atingiu os 5,3% de inflação, a mais alta dos últimos 28 anos. No entanto, Medina faz um orçamento a apontar para uma inflação de cerca de 4%. Ao mesmo tempo, se olharmos para a inflação noutros mercados temos: a Alemanha (a maior economia europeia) com 7,3%, o Reino Unido com 7%, os EUA com 8,5% (máximo dos últimos 40 anos) e a Espanha com 9,8%. Tenho a consciência que o nosso cabaz para calculo da inflação não incorpora alguns bens e serviços com impacto relevante nos custos dos portugueses e por isso, não só, não acredito nos 4% do governo, como acho que a inflação real está acima dos 5,3% do INE. Vamos, no entanto, para efeitos de raciocínio, mantermos a análise nos números oficiais.

Segundo o nosso ministro das finanças, a alta inflação deve-se ao aumento dos preços energéticos e dos bens alimentares. Bom, esse aumento causou de facto a inflação, porque, em si mesmo, essa é a sua própria definição. Contudo, gostaria de olhar para as razões que levaram a este aumento de preços e não ao aumento em si.

Os custos energéticos não subiram devido à guerra na Ucrânia. Obviamente, que se agravaram, como tudo, mas não está aí a sua origem. Ao longo de 2021, os valores das commodities energéticas subiram brutalmente nos mercados, variando entre 100% e 400% (no caso do gás natural). Estas subidas são consequência de inúmeros fatores (já abordados em artigos anteriores) e que, para não alongar este artigo, não vou aprofundar, mas que podemos resumir como péssimas decisões ao nível de políticas energéticas por parte dos governos. Não apenas na produção de energia, como também em decisões de compra de bens energéticos e consumo. Este movimento não é conjuntural, senhor ministro, e não se resolve de forma mágica ou numa fé que passe com o tempo.

Por outro lado, os bens alimentares subiram, essencialmente por três fatores distintos. Com a pandemia, muitas produções foram forçadas a limitar ou parar a sua atividade, reduzindo substancialmente a quantidade de bens disponíveis no mercado. Com a retoma por parte dos países, a procura fez-se sentir, não existindo bens no mercado em quantidade suficiente para essa demanda, levando a uma natural subida de preços. Isto, poderia, efetivamente, resultar numa situação conjuntural. Importa, no entanto, estarmos atentos a dois outros fatores.

O segundo é, provavelmente, a variável mais complexa do comércio internacional: o transporte e a crise dos contentores. Mais uma vez, com a paragem provocada pela covid, toda a logística dos portos foi suspensa. A sua reativação e regresso à normalidade leva vários trimestres com custos em tempo e em valor, que agravaram, e agravam, os preços de mercado de bens e mercadorias. Não obstante, este também poderia ser um fator passageiro, mas falta-nos o terceiro, e, provavelmente, o grande influenciador desta espiral inflacionista nos bens: os custos de produção.

Já tendo visto acima como se comporta o aumento de preços na energia, imaginemos agora esse impacto nas produções agrícolas e industriais que, nalguns casos, tem no preço da energia um dos seus principais custos de produção. É inevitável, com um aumento de preços no produtor, o reflexo nos preços finais não seja um natural crescimento, e tal não se resolve com limitações de preços ou apoios artificias a supermercados ou famílias. Todo este problema está a ser mal abordado desde o início e, dessa solução, não irá resultar uma melhoria da conjuntura (utilizando a palavra que os governantes tanto gostam). É na origem dos preços (produção) que as soluções devem ser encontradas e devem ser vistas de forma estruturada e não, como tanto gostam os ministros socialistas, com “pensos rápidos” populistas e pouco eficazes no médio prazo.

Mesmo com esta descrição simplificada, é, para mim, uma evidência, que não estamos perante uma inflação “passageira”. A origem desta inflação, a sua duração e, acima de tudo, a forma como a mesma pode ser combatida, resultam numa conclusão única: esta é uma pressão inflacionista que não se irá resolver com subida de taxas de juro ou com o tradicional “empurrar com a barriga” e o tempo que resolva.

Quando não assumir a verdade só pode resultar num mau orçamento

Perante este cenário, uma crise pandémica, uma crise política que nos colocou sem governo durante meses e uma guerra, o governo apresentou o seu orçamento. Há uma premissa que não podemos ignorar neste orçamento, no momento mais desafiante da nossa história dos últimos 75 anos, o primeiro ministro escolhe para ministro das finanças um político do aparelho e não alguém com competência, experiência e capacidade para gerir de forma eficaz as finanças do país. Historicamente, sempre foi dado um “período de graça” aos governos e aos governantes e corro o risco de ser injusto, mas parece-me claro o propósito na escolha dos nomes para este governo e a escola de Medina é perigosa para os portugueses quando era necessário alguém forte no comando das finanças do país. Talvez termos pela frente o período com mais apoios comunitários desde que Portugal aderiu à União Europeia tenha pesado na decisão…

Olhando para o Orçamento, não o posso levar a sério. A razão é muito simples: a base do orçamento não reflete a realidade. Como pilar de toda a política orçamental, Medina apresenta uma meta de crescimento que não é real e uma taxa de inflação completamente desfasada da realidade. Nem Portugal vai crescer 4,9%, nem a inflação é (ou será) de 4%. Não é a realidade, não será a realidade e é grave que o ministro não o saiba (é mais grave se o sabe e não o diz).

Começando pelo crescimento económico, vou simplificar ao máximo para tentar apresentar a razão pela qual não acredito no governo. Com a inflação nos níveis atuais, a subida das taxas de juro (embora ineficaz) é (e será) uma realidade. O efeito imediato será a de uma contração do consumo e constrangimento do crescimento económico. Por outro lado, a inflação galopante, em especial em bens de consumo e energia, provocam uma diminuição real do poder de compra (que este orçamento não compensa) e que, mais uma vez, resulta numa diminuição do consumo e constrangimentos do crescimento económico. Se isto já não fosse o suficiente, o panorama internacional (do qual Portugal depende pelas exportações e turismo) vive uma situação semelhante (ou pior) e deixará a nossa economia ainda mais deficitária. Podíamos abordar outras variáveis, mas olhando apenas para estas três, é fácil de concluir que não iremos crescer 4,9%.

No tema da inflação, e porque já dediquei toda uma secção deste artigo ao tema, vou apenas ressalvar um ponto que me parece crucial na análise: esta inflação tem a sua origem principal numa crise energética. Este é um fenómeno que ocorreu precisamente na última era da história moderna onde registámos máximos inflacionistas, ou seja, a crise do final da década de 70 com origem na crise petrolífera. Estudar economia não é só estudar indicadores ou teorias, é também olhar para a nossa história. Com o aumento brutal do preço dos combustíveis, o mundo registou inflações acima dos 10%, o que levou a uma contração económica forte e um aumento do desemprego. A isto chama-se estagflação, um palavrão que o senhor ministro teima em ignorar, mas que eu não me canso de dizer que, se nada for feito, será a nossa realidade a muito curto prazo.

É por esta ausência total de realidade que me custa analisar o orçamento, por saber que, não só terá de ser corrigido, como não espelha a realidade. Uma das minhas grandes batalhas é pela defesa da obrigatoriedade de falar a verdade por parte de quem tem responsabilidades. Eu bem sei que um povo com pouca instrução é um povo que se controla mais facilmente, mas o papel dos governantes não deveria ser controlar o povo como garantia de reeleições, o papel de quem nos governa deveria ser o combate às desigualdades, o crescimento económico e a melhoria da qualidade de vida desse mesmo povo. Num próximo artigo irei olhar em maior detalhe para as principais medidas propostas no orçamento e apresentar algumas ideias de como poderia ser diferente e com mais impacto para famílias e empresas.

Estagflação, Crise Energética e um mau Orçamento — e agora?

“Vamos todos morrer”. A frase não é minha, mas de um dos meus autores contemporâneos preferidos e serve de mote para a conclusão deste artigo. Sim, vamos todos morrer, mas antes disso temos de viver e, acima de tudo, sobreviver a uma pandemia, uma crise energética, uma guerra e um governo que insiste em soluções irrealistas e que não irão tirar Portugal de um caminho de pobreza e desigualdade. Com tudo isto haverá solução que nos ajude a voltar a um caminho de crescimento? Sim, há, mas não é fácil de publicamente a anunciar.

Como escrevi, defendo a verdade. Mesmo sem ter responsabilidades governativas, não me esquivo a esta premissa. Num cenário de crise energética, económica e social qual a solução quando as tradicionais subidas de taxas de juro e afins não funcionam? Uma guerra (e a Rússia já a criou). Eu sei o horrível que é uma guerra e o objetivo enquanto sociedade que devemos ter para que estejamos sempre em paz. Peço-vos, no entanto, que sejam tolerantes e acompanhem o meu raciocínio.

A Europa estava dependente da energia russa. Essa “zona de conforto” terminou com a invasão russa à Ucrânia. Um novo paradigma mundial será criado, com (espero eu) melhores políticas energéticas, apostas fortes em novas fontes alternativas e uma maior diversidade no fornecimento às principais economias. Por outro lado, as economias vão necessitar de enormes estímulos para conseguirem ultrapassar a crise provocada pela covid e pela escalada da energia. A rigidez da União Europeia e a sua resistência pela desigualdade entre membros, não ajuda num momento como este. Uma guerra une todos e quebra barreiras. Perante o drama e a destruição, os países unem-se e antecipa-se algo, que na década de 50 funcionou como base para um dos maiores crescimentos mundiais que há registo: um novo plano Marshall. É nesse futuro plano que está a solução para as nossas economias e não em qualquer PRR ou orçamento.

Há vida após esta “morte” e não será fácil, mas mudança implica dor… e já está a doer.