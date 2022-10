Nada ajudou tanto ao domínio socialista em Portugal como a confusão. Durante o ajustamento de 2011-2015, foi a ideia de que o país estava excelente, e que Passos Coelho, por capricho, o decidira punir com uma dose de “austeridade”. Agora, é a ideia de que António Costa, com o seu orçamento para 2023, faz apenas o que a direita, se estivesse no seu lugar, estaria a fazer. Porquê? Porque o orçamento cheira a austeridade, e a direita, claro, adora austeridade. Seria até a altura de a direita recolher a casa, e anunciar que Costa a substituiu. Convém talvez desfazer esta confusão.

“Austeridade” é o nome que damos à redução do défice público numa economia a crescer pouco, quando não em recessão. Ora, a austeridade não é uma preferência de direita: a austeridade é a necessidade em que todos, à esquerda ou à direita, se encontram quando faltam ou podem faltar dinheiro e crédito. Na Polónia, por volta de 1980, o movimento Solidariedade surgiu quando a ditadura comunista, arruinada, teve de cortar e subtrair. Sim, a austeridade também é comunista. Em Portugal, a recente austeridade não começou em 2011 com Passos Coelho, mas em 2010 com José Sócrates e os seus PEC. Não, Passos Coelho não trouxe a austeridade. O que Passos fez foi governar de modo a resgatar o país da situação em que o PS o deixou, sem dinheiro e sem crédito. Passos governou para acabar com a austeridade; Sócrates tinha governado para a tornar inevitável.

A austeridade também não é toda a mesma. Uma coisa é a austeridade como resultado das políticas dos outros: foi a austeridade de Passos Coelho; outra coisa é a austeridade como resultado das próprias políticas: é a austeridade de António Costa. Ao fim de sete anos de governo, Costa não precisa de manter o esforço fiscal e diminuir o investimento público por causa de uma qualquer herança desgraçada que tivesse recebido, mas porque optou por expandir o funcionalismo, e porque insistiu no estatismo que estrangula a economia.

