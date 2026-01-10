Os dias de frio intenso que atravessamos um pouco por toda a Europa tornam mais visível aquilo que, durante demasiado tempo, permaneceu diluído no debate público. As alterações climáticas deixaram de ser uma abstração ambiental e passaram a manifestar-se de forma concreta através de fenómenos extremos, ondas de frio no inverno, ondas de calor cada vez mais longas no verão, com impactos diretos na vida das pessoas.

No verão, o efeito é evidente, incêndios florestais, stress térmico, mortalidade acrescida. No inverno, o impacto é menos discutido, mas igualmente grave. O frio extremo agrava doenças respiratórias, potencia infeções, pressiona os serviços de saúde e desvia recursos hospitalares para situações que poderiam, em grande medida, ser prevenidas. Em ambos os casos, estamos perante consequências sociais das alterações climáticas que não podem continuar a ser ignoradas.

É neste contexto que a pobreza energética assume uma centralidade absoluta. Não se trata apenas de um problema de rendimento ou de preço da energia. Trata-se, sobretudo, da falta de condições habitacionais termicamente adequadas para enfrentar fenómenos climáticos cada vez mais severos. Habitações mal isoladas, edifícios antigos, soluções construtivas inadequadas e ausência de capacidade financeira para aquecer ou arrefecer os espaços de forma segura e eficaz.

As populações mais expostas são conhecidas. Os agregados familiares com menores recursos, os idosos, muitas vezes já com condições de saúde fragilizadas, e também as crianças. São estas pessoas que vivem em habitações que não protegem do frio nem do calor e que não dispõem de meios para manter temperaturas interiores compatíveis com a resistência do organismo humano. Em situações extremas, esta combinação pode conduzir ao agravamento clínico e, em casos limite, à morte, quer por frio, quer por calor.

Estamos, portanto, perante um problema que cruza alterações climáticas, pobreza social e saúde pública. Um problema que exige uma resposta política estruturada, informada e urgente. É fundamental que os decisores políticos compreendam que a adaptação às alterações climáticas não pode limitar-se a metas abstratas ou a instrumentos regulatórios distantes da realidade social. É necessário transformar recursos financeiros europeus e nacionais em mecanismos eficazes de mitigação dos impactos climáticos sobre as populações mais vulneráveis, em particular no combate à pobreza energética.

Portugal apresenta uma situação especialmente preocupante, tanto nos territórios de baixa densidade populacional como em muitas áreas de habitação social das grandes cidades. Existem fundos disponíveis, europeus e nacionais, para responder a este desafio. O problema tem residido, em grande medida, na forma como esses recursos têm sido operacionalizados.

Os programas existentes, nomeadamente os que resultaram do Fundo Ambiental, revelaram fragilidades. Processos excessivamente complexos, atrasos, dificuldades técnicas e falhas de execução acabaram por gerar desconfiança junto da sociedade. Num contexto em que já existe um elevado nível de ceticismo relativamente às políticas públicas, estes falhanços tiveram um efeito negativo profundo na perceção dos instrumentos de apoio ao combate à pobreza energética.

Importa, contudo, reconhecer os progressos recentes. O atual programa de substituição de equipamentos a combustíveis fósseis por equipamentos elétricos, dirigido especialmente a beneficiários com tarifário social, representa uma melhoria clara face ao passado. Testei o sistema no terreno e é factual que, em menos de uma hora, é possível submeter uma candidatura de forma simples e obter aprovação do voucher. Este nível de rapidez e eficácia não é irrelevante e merece reconhecimento. O Ministério do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente e as equipas responsáveis estão, neste aspeto, de parabéns.

Persistem, ainda assim, limitações importantes. A plataforma não é suficientemente intuitiva do ponto de vista do utilizador final, mesmo para quem possui competências digitais. Quando se trata de beneficiários mais idosos ou com menor literacia tecnológica, estas dificuldades tornam-se um obstáculo real. É um aspeto que deve ser melhorado.

Mas é precisamente aqui que se impõe uma reflexão mais profunda. A substituição de equipamentos é necessária, mas não resolve, por si só, o problema estrutural da pobreza energética. Sem intervenção na componente térmica das habitações, isolamento, envolvente, qualidade construtiva, a eficiência dos equipamentos fica comprometida. Aquecer ou arrefecer uma casa que perde energia de forma contínua é uma solução incompleta e, a médio prazo, ineficiente.

O combate à pobreza energética exige uma abordagem integrada. Exige intervenção no edificado, acompanhamento técnico, definição de métricas e avaliação contínua dos resultados. Exige também articulação entre entidades locais, reguladores nacionais e os mecanismos de financiamento disponíveis a nível europeu.

As autarquias e as juntas de freguesia têm um papel central, porque conhecem o território e as populações em risco. Com instrumentos digitais adequados, podem identificar necessidades, acompanhar intervenções e garantir que os recursos são aplicados onde produzem maior impacto. A tecnologia permite hoje medir resultados, acompanhar e ajustar políticas em tempo real. Falta transformar essa capacidade em política pública estruturada.

O que está em causa não é apenas eficiência energética. É a proteção das populações mais fragilizadas, idosos, crianças, pessoas com doenças crónicas, num contexto de agravamento dos fenómenos climáticos extremos. É evitar que situações previsíveis se transformem em emergências de saúde pública e que os sistemas hospitalares continuem a responder a problemas que poderiam ser prevenidos a montante.

A pobreza energética é uma expressão concreta das desigualdades amplificadas pelas alterações climáticas. Ignorá-la ou tratá-la de forma fragmentada é aceitar que o frio e o calor continuem a matar silenciosamente. Agir sobre ela é uma obrigação política, social e ética.