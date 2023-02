1Na próxima sexta-feira, 24 de Fevereiro, será assinalado um ano após o início da infame invasão da Ucrânia pela Rússia. Naquela data, no ano passado, grande parte dos analistas previa a vitória da Rússia em poucos dias, no máximo, em poucas semanas.

Surpreendentemente, a Ucrânia resistiu com heróico patriotismo. E a surpreendente resistência ucraniana foi acompanhada por um também surpreendente renascimento do espírito de unidade — europeia, atlântica, ocidental — contra a infame invasão da Ucrânia pela Rússia czarista-comunista do sr. Putin.

Este é sem dúvida o momento para reflectir sobre os tremendos desenvolvimentos do último ano — e é um facto muito louvável que a melhor imprensa nacional e internacional esteja precisamente a promover essa reflexão.

2Entre nós, o meu querido Amigo e Colega Miguel Monjardino acaba de publicar um livro de vasto alcance para esta reflexão estratégica. Diz ele, numa síntese particularmente desafiante:

