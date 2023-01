A atmosfera é irrespirável. Os seus miasmas atingem-nos diariamente. Ria quem usar máscaras, chore quem não as tiver, fuja quem puder. O PS de Costa no Governo tomou conta do Estado. Está à vista de todos, não é preciso frequentar umas quantas aulas de um qualquer obscuro curso de Ciência Política para a coisa ser óbvia. Faz o que quer e deixa os seus fazerem o que querem, desde que tal não o prejudique.

Decide comprar e vender a TAP – uma entidade que é um absurdo simbólico, há muito, de uma fatídica saloiice – porque lhe deu na gana, torrando pelo caminho 3.200 milhões de euros dos nossos impostos. Explicações aos portugueses? Nenhumas. Os casos de nepotismo, inspirados na prática de reuniões familiares no Conselho de Ministros e arredores – pais e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs –, sucedem-se. Com abrangência, como se diz: namorados e namoradas também entram na fila.

A corrupção, tendo aquela gente por inspiração e mentora, alarga-se. Há afinidades electivas para todos os gostos. O semelhante atrai o semelhante. Cada investigação jornalística descobre infalivelmente indivíduos cujo único desígnio é tratar da vidinha no centro e na periferia do poder a expensas de uma sociedade inerme. Pobres diabos sem ideias ou convicções algumas falam dos dinheiros da Europa para entreter a ralé. António Costa dedica-se presentemente a uma tournée pelo país destinada a essa conversa. E, nessa tournée, aparece na televisão sorridente como um fantasma sem nada por dentro do tradicional lençol branco. Nada. É o nada, a tender para o gordo, em passeio.

A coisa, o PS, mais parece uma associação de malfeitores na qual ainda sobrevivem, quais dissidentes russos, algumas criaturas honestas e inteligentes que são do melhor que o país tem. Para disfarçar o que salta aos olhos de toda a gente, Costa inventou um absurdo inquérito de 36 perguntas que supostamente serviria para filtrar a alegre colecção de meliantes que se supõem cobiçar um lugar no Governo. Como tudo depende do seu superior juízo, não vai filtrar nada, já que ele, por sistema, ignora o que se passa com quem consigo colabora, desencadeando um “mecanismo” – ou um “circuito” – no qual toda essa gente desconhece, por sua vez, as actividades de quem escolhe para trabalhar no seu gabinete. Ninguém nunca sabe nada de nada. É o Governo dos três macaquinhos. Vive-se na mais sistemática opacidade, que nada tem de acidental e que é, para utilizar uma das palavras que o primeiro-ministro muito usa, desprezando o seu significado, estrutural.

