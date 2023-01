Eles são os fidalgos da casa socialista. Essa casa em que a mãe está na empresa pública, o pai no gabinete de estudos, a filha na Santa Casa, o namorado da filha no gabinete do ISCTE… Esta gente está com o PS por instinto de sobrevivência pois sendo a máquina do Estado a sua casa ninguém a controla e usa com tanta eficácia como o PS, logo a proximidade ao PS tornou-se tão natural e indispensável quanto respirar.

O poder dos fidalgos da casa socialista advém-lhes precisamente da sua capacidade na hora de agilizar os procedimentos, contornar as exigências e ultrapassar os requisitos desse conglomerado de leis, regulamentos, procedimentos, empresas públicas, comissões, institutos, gabinetes que nem o Governo consegue contabilizar (só estruturas temporárias serão 206 segundo o Governo que demorou seis meses a contá-las e mesmo assim esqueceu-se de algumas).

Agora, alguns desses fidalgos são apanhados nos enredos dessa máquina que eles mesmos acrescentam e alimentam. E como invariavelmente acontece aos fidalgos, os fidalgos da casa socialista não percebem porque se tornou um escândalo aquilo que para eles era a normalidade.

A zona por excelência dos fidalgos da casa socialista (e das outras, mas a sua dimensão tem-se reduzido significativamente) é esse nenhures que fica na rectaguarda do governo, constituído pelos cargos de nomeação e também alguns de eleição municipal. Em termos de remuneração podem ganhar mais do que se estiverem no governo. Em termos de poder têm muito à sua escala. Em termos de escutínio predomina a opacidade ou mesmo a quase invisibilidade. Este último e muito invejável estatuto – o da invisibilidade – é por exemplo aquele de que goza a holding estatal das indústrias de Defesa, IdD — Portugal Defence. Nem o descontrolo do custo das obras no Hospital Militar ou a detenção do ex-presidente Conselho de Administração de uma das empresas desse entramado (a EMPORDEF) foi suficiente para que se desse mais atenção ao universo da IdD — Portugal Defence, cujo peso nos gabinetes dos ministros da Defesa Gomes Cravinho e Helena Carreiras é evidente.

