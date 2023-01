O cargo de diretora jurídica da TAP, até março ocupado por Stéphanie Silva, mulher do atual ministro das Finanças Fernando Medina, será agora ocupado pela jurista Manuela Vasconcelhos Simões, companheira do antigo secretário de Estado do governo de José Sócrates, João Tiago Silveira.

A notícia foi avançada pelo comentador Rui Calafate, na CNN Portugal, e confirmada pelo jornal ECO.

Manuela Vasconcelos Simões ocupou o cargo de Head of Legal & Compliance da divisão nacional do Deutsche Bank e, mais recentemente, esteve no mesmo lugar na Seguradora Tranquilidade.

O companheiro, João Tiago Silveira, foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e secretário de Estado da Justiça, bem como porta-voz do PS, durante os governos de José Sócrates. Trabalha atualmente como advogado e é sócio na Morais Leitão — o mesmo escritório que tratou da indemnização à ex-secretária de Estado Alexandra Reis, que saiu da TAP com uma indemnização de 500 mil euros.

O departamento jurídico da TAP está atualmente a ser investigado por essa mesma indemnização. O ECO garante que a nomeação de Manuela Vasconcelos Simões foi decidida antes de ser tornado público o caso de Alexandra Reis. O lugar já não era ocupado por Stéphanie Silva desde março, altura em a jurista se demitiu por causa da nomeação do seu marido, Fernando Medina, como ministro das Finanças.