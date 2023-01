Os alunos que este ano estão a frequentar o que outrora se designava como 4ª classe podem não saber fazer uma conta de dividir ou ler com fluência mas vão certamente ter direito a um doutoramento honoris causa pelo ISCTE em lutas dentro de aparelho de estado. Neste mês de Janeiro de 2023, à segunda-feira ou noutro dia a gosto, não há aulas porque o S.T.O.P. – Sindicato de Todos os Profissionais da Educação convoca greves como forma de contestação do regime de recrutamento de professores. Já na terça ou quiçá na quarta é a vez dos filiados na Fenprof – Federação Nacional dos Professores fazerem greve ao sobretrabalho e às horas extraordinárias. Na quarta ou talvez na sexta os alunos não têm o primeiro tempo porque o SIPE – Sindicato Independente dos Professores e Educadores convocou uma greve parcial que visa contestar propostas de alteração ao regime de recrutamento… E assim sucessivamente até ser sábado.

O velho horário escolar está a ser substituído pelo calendário das greves decididas pelos diferentes sindicatos. Enviar os filhos para a escola pública em Portugal é fazê-los participar numa experiência antropológica que parte de uma pergunta-base: pode uma geração não imbecilizar após anos sucessivos numa escola que se esqueceu que foi criada para ensinar?

Lembro a quem ainda não o tiver percebido: está agora a acabar a escola primária uma geração que não sabe o que é uma escola a funcionar regularmente. Para tornar óbvia esta anomalia dêmos um nome aos protagonistas desta alienação escolar. Chamemos-lhe João, Catarina, Maria. Eles entraram no que se chamava outrora primeira classe no ano lectivo de 2019/2020. O seu último dia de aulas normal aconteceu a 12 de Março de 2020. Nesse dia o Governo anunciou o fecho de todas as escolas a partir da segunda-feira seguinte, 16 de Março, até 9 de Abril. Na verdade eles já não voltaram à escola no dia seguinte, 13 de Março, e também não voltariam no dia 9 de Abril.

Eles foram para casa com um monte de fichas. Os professores acompanhavam on line a aprendizagem. E eles desenhavam o arco-íris em páginas onde os pais acrescentavam uma frase a dizer que ia ficar tudo bem.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.