O novo sistema de depósito e reembolso de embalagens tem um objetivo claro. O problema está menos no objetivo e mais na forma como foi desenhado.

O objetivo é conhecido: aumentar as taxas de recolha, melhorar a qualidade dos materiais reciclados e cumprir metas europeias exigentes. Tudo isto é sensato. O que já não é tão evidente é a forma escolhida para lá chegar: fazer do consumidor o elo mais exigente, mais exposto e, em última análise, o mais penalizado da cadeia.

Durante anos, a reciclagem assentou num modelo simples. Os cidadãos separavam resíduos e depositavam-nos nos ecopontos adequados: papel e cartão no azul, embalagens de plástico e metal no amarelo, vidro no verde. Não era perfeito, mas funcionava. E, sobretudo, não exigia um pequeno curso técnico nem uma gestão doméstica de embalagens.

Com o novo modelo, altera-se mais do que o mecanismo. Altera-se a lógica. O consumidor passa a adiantar um valor no momento da compra, recuperável apenas mediante a devolução da embalagem num ponto autorizado. Em teoria, não há custo. Na prática, há um conjunto de condições que, curiosamente, não dependem totalmente de quem paga.

O sistema exige armazenamento, cuidado e deslocação. A embalagem tem de estar em condições aceitáveis, o código de barras tem de ser legível e a máquina tem de estar disponível. Basta que uma destas variáveis falhe para que o depósito deixe de ser recuperável. E, nesse momento, deixa também de ser depósito.

Não se trata de incumprimento do consumidor. Trata-se de um sistema pouco tolerante a falhas reais.

A isto soma-se a execução, esse clássico nacional. O sistema depende de máquinas suficientes, bem distribuídas e em funcionamento contínuo. A experiência portuguesa sugere que talvez seja prudente moderar expectativas. Equipamentos indisponíveis, falhas técnicas e picos de utilização ao fim de semana não são exceções teóricas. São cenários previsíveis. E basta uma fila para muitos concluírem que, por 10 cêntimos, o tempo não compensa.

Nesse momento, o sistema deixa de ser um incentivo e passa a ser um custo silencioso.

Há ainda um detalhe aparentemente menor, mas revelador. Durante décadas, certos gestos quotidianos exprimiam uma relação simples com o consumo e o descarte: acabar uma bebida, amachucar a lata com a mão, reduzir o volume e lançá-la para o cesto do lixo. Um gesto imediato, funcional, quase automático. O novo sistema elimina essa possibilidade. A embalagem passa a exigir cuidado, integridade e validação. Curiosamente, trata-se uma lata vazia com mais exigência do que muitos produtos que efetivamente têm valor.

Pode parecer um pormenor. Não é. É a diferença entre um gesto simples e um processo condicionado.

Importa também considerar quem já fazia o que era suposto. Para esses cidadãos, o novo sistema não traz um benefício evidente. Traz mais etapas, mais exigência e maior dependência de fatores externos. Um comportamento correto passa a ser mais difícil de cumprir. É uma forma peculiar de incentivar.

Do ponto de vista da política pública, o modelo tem eficácia comprovada. Aumenta taxas de recolha, melhora a qualidade dos materiais e cumpre metas. Mas fá-lo com um pressuposto implícito: alguém tem de fazer mais. E esse alguém é, de forma bastante conveniente, o consumidor.

A questão central não é o objetivo. É o equilíbrio.

Um sistema eficaz não deve funcionar apesar do utilizador, mas com o utilizador. Quando a solução introduz fricção excessiva no quotidiano, corre o risco de gerar desistência prática. E sem participação consistente, não há modelo que resista, por mais bem desenhado que esteja no papel.

Em suma, o novo sistema pode melhorar indicadores ambientais. Mas fá-lo através de um modelo que exige mais, tolera pouco e penaliza facilmente. Entre a intenção e a execução, há uma diferença que se mede na experiência concreta de quem usa o sistema.

Reciclar é uma responsabilidade coletiva. Mas quando essa responsabilidade se transforma num processo burocrático com custo associado, deixa de ser um gesto cívico e passa a ser mais uma obrigação. E obrigações, como se sabe, raramente geram entusiasmo.