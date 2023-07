Sim, como resulta claro do título, esta semana falarei de Nossa Senhora. E vou falar também do Papa. Mas antes, e por respeito às hierarquias religiosas, falemos de Pedro Nuno Santos. Uma vez que a aura divina do ex-ministro voltou ontem a sentar-se, por intermédio das divinas nádegas do outra vez deputado, na Assembleia da República. Portuguesa. Lamentavelmente.

Aliás, se escutarem com atenção, é já perceptível um som que remete para castanholas. Mas que, na verdade, é produzido pelo choque ritmado de rótulas, umas na outras. Pois é. São já as perninhas dos banqueiros alemães a tremerem de novo, com o regresso daquele que, um dia, ameaçou deixá-los com as perninhas a tremer.

Exagero ao deificar Pedro Nuno, dirão alguns. Pobre desses, respondo eu. Pois ainda não entenderam que Pedro Nuno é tudo. Pedro Nuno é todo o espaço. Pedro Nuno é todo o tempo. É todo o espaço porque, assim que conseguir ficar com o lugar de António Costa, ocupará todo o espaço político à esquerda do PS. E é todo o tempo porque logo que os portugueses o elejam como futuro primeiro-ministro, aí sim, vai ser ver o país a voltar ao passado. E nem é ao passado de Portugal. É mesmo ao passado da Albânia na segunda metade do século XX.

