A Igreja portuguesa está a iniciar um processo de purificação justo e necessário. É um processo que vai ser doloroso, mas que ninguém duvida ser necessário para a sua credibilidade e autoridade, antes de mais, para todos os católicos, para quem a Igreja é indispensável à sua vida de fé. Para um católico, a Igreja é a presença de Cristo ressuscitado na terra. É humana, porque feita de homens, mas divina, porque criada por Deus.

Dito isto, é de louvar que seja a própria Igreja a primeira a querer fazer este exercício de verdade e purificação. Mesmo sabendo que as consequências serão um dano de reputação e a porta aberta a juízos precipitados e muitas vezes injustos. Nenhuma instituição ou agremiação se propôs até hoje a fazer o mesmo, e sabemos bem que a questão dos abusos sexuais não se limitou a alguns padres da Igreja (se fosse apenas um já era gravíssimo). É um flagelo que atingiu muitíssimas instituições do Estado e não só, sendo que até hoje falta um escrutínio sério e rigoroso sobre as ações e encobrimentos de todas estas organizações.

