Não me importa ser denunciado ou chamado de inocente. Escrevo por minha própria vontade e qualquer pessoa é livre para debater e discordar de mim. Em primeiro lugar, devemos julgar o indivíduo, não o seu background. Maçãs podres existem em todos os grupos da vida e, sem dúvida, houve judeus maus na história — George Soros, Leon Trotsky, Karl Marx — mas eles não são mais ou menos perigosos do que o resto do mundo. Já conversei e conheço judeus decentes que simplesmente tentam viver a sua existência da melhor forma possível, sem qualquer sombra de má conduta a seguir os seus caminhos.

O antissemitismo é um castigo coletivo e cego. Eu não julgo grupos pela cor da sua pele, mas pelas suas raízes culturais, e dado que a localização do Israel está no Médio Oriente, prefiro conversar com uma pessoa da fé judaica em comparação com um islâmico ou um africano pagão, porque estes violam a liberdade dos outros; é o núcleo fundamental das suas visões de mundo.

Como libertário, sou contra a existência de todos os Estados, porque eles são não-voluntários e violam o princípio da não agressão, que defende que não devemos infligir violência a menos que seja em legítima defesa. Também sou contra a ajuda externa — que os EUA fornecem, embora seja através de financiamento militar externo. Dito isto, os que condenam Israel ignoram a história violenta dos árabes e palestinianos, que sempre lançaram ataques contra eles, e suas ambições genocidas. Mais uma vez, comparado com o resto da região, Israel é um refúgio seguro para a liberdade económica e as liberdades pessoais. É preferível deixar que os árabes bárbaros ocupem aquela terra e encham o Mar Vermelho de sangue?

Sabem quem coopera zelosamente com os árabes? Os marxistas, porque ambos são coletivistas, autoritários e revolucionários — o Islão é um projeto político que continua a praticar a escravatura e o tráfico humano até hoje. Os soviéticos também apoiaram e deram suporte a terroristas como Yasser Arafat, ativos da causa comunista internacional para perturbar a órbita do mundo livre. Israel tem o direito de se defender, tem o direito de eliminar ameaças à sua existência quando as partes opostas — os árabes e palestinianos — recusaram acordos de paz ou para desenvolver economicamente os seus países. O axioma do princípio da não agressão é totalmente aplicável a este cenário.

Sobre a Palestina, a maior parte da terra foi adquirida pelos Yishuvs, de proprietários árabes ausentes antes de 1948, trabalhando na drenagem de pântanos, irrigando e construindo infraestruturas: este é um exemplo claro de judeus, através de um mercado livre relativamente irrestrito — utilizando trabalho e capital humano para desenvolver o território, comprado voluntariamente, não por conquista e subjugação.

Financeiramente, o AIPAC (Comité de Assuntos Públicos EUA-Israel), um grupo de lobby, é classificado como 74.º de 147 grupos de lobby mais influentes nos Estados Unidos, gastando apenas entre 3,5 a 5 milhões de dólares anualmente. Isso contraria a visão vomitada pelos socialistas — para citar um, Mário Soares — de que os lobbies judeus na América do Norte são responsáveis pela falta de resoluções pacíficas em relação à Palestina, lançando o cartão do antissemitismo e dizendo que os judeus controlam o mundo. Isto faz lembrar os Protocolos dos Sábios de Sião, ou pior, os insultos voluptuosos da caneta de Karl Marx, embora os judeus constituam apenas 0,2% da população mundial. No entanto, as pessoas ficam encantadas com as teocracias islâmicas e cultos da morte — o socialismo é o motor principal desse movimento — em vez de uma nação relativamente livre.

Os socialistas ou esquerdistas sempre foram antissemitas: Marx escreveria “O dinheiro é o deus ciumento de Israel, ao lado do qual nenhum outro deus pode existir”. Fourier chamava-os de parasitas e Proudhon pediu a sua expulsão, o que os nazis cumpriram copiosamente. No entanto, surpreendentemente, vejo libertários – que eu respeito como pares intelectuais – adotando os mesmos argumentos da esquerda, esquecendo-se da importante lição de Aristóteles, de que todas as proposições vêm de um princípio que deve silogisticamente manter sua consistência, caso contrário, caímos em contradições — uma arma filosófica favorita dos dialéticos hegelianos. Se eu dissesse “Todos os esquerdistas são coletivistas, aspirando a ser tiranos. PS classifica-se como socialista democrático. Logo, todos os socialistas são coletivistas, aspirando a ser tiranos”, estaria afirmando uma verdade universal. Neste contexto, o antissemitismo está sendo induzido pela condenação de alguns indivíduos, discriminando um povo inteiro.

Por último, e teologicamente falando, devemos sempre lembrar que os israelitas foram escolhidos por Deus para as Boas Novas, que Cristo — descendente do rei e Messias — nasceu entre eles e que, com base nesses fundamentos, estão mais próximos dos cristãos ao redor do mundo do que os representantes de todas as outras religiões. Embora ainda não reconheçam o seu próprio Messias e percebam que só em um ambiente cristão — e não num desprovido de cristianismo — é que podem encontrar proteção. O aumento do antissemitismo no Ocidente está precisamente ligado à islamização dos países — especialmente o Reino Unido — que outrora foram os faróis de refúgio para aqueles que fugiam da opressão.

Resolver o “problema judeu” apenas abriria espaço para os esquerdistas atacarem outros grupos opostos e, por isso, não podemos ser seus idiotas úteis. Uma contradição não pode existir na realidade. Não podemos negar que o Cristianismo, respeitador dos direitos à propriedade privada, seja inimigo do Judaísmo. Os nossos judeus portugueses, no período medieval, gozavam de direitos, podiam praticar usura e estavam isentos de impostos concedidos pelos monarcas portugueses até à chegada de Manuel I e as perseguições antijudaicas de João III. Contribuíram para as descobertas, como foi o caso de Abraham Zacuto, o astrónomo de João II. Eu, pessoalmente, sou grato ao povo judeu, pelas suas conquistas e contribuições para o melhoramento da nossa civilização. Todos os bons judeus do mundo são meus amigos.