Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Parece que entrámos neste século XXI para sermos surpreendidos. Falo dos mais velhos, porque os mais novos, provavelmente, só poderão sorrir perante gerações que um dia foram ensinadas — e acreditaram — que nunca mais haveria recessões, epidemias ou guerras. Chegámos a ser assim absurdos no ano 2000. Éramos a geração da globalização, da paz e do SNS. Noutros tempos, recessões, epidemias e guerras tinham feito parte da vida. Para nós, eram acidentes ou erros do passado. Acontece que não eram, como se viu em 2001, com o 11 de Setembro; em 2008, com a crise financeira; em 2020, com o coronavírus; ou este ano, com a invasão russa da Ucrânia.

Tão pouco preparados estávamos, que nem sequer nos passou pela cabeça que alguns dos meios a que recorremos para conter os danos pudessem ter efeitos secundários. Foi o caso da criação brutal de dinheiro, remédio com que as autoridades tentaram ultrapassar recessões, sustentar confinamentos e, por fim, se preparavam para corrigir o clima. No passado, tanto dinheiro e tão barato degenerou sempre, mais tarde ou mais cedo, em inflação. Mas lá estava: a subida de preços era uma coisa de 1973, quando as calças à boca de sino estavam na moda. Agora, tudo era diferente. Condenámo-nos assim a mais uma surpresa: eis aí, nos EUA e na Europa, as mais altas taxas de inflação desde a década de 1980. O mundo insiste em demonstrar-nos que afinal não é novo nem admirável.

As ilusões portuguesas não são, portanto, únicas. Mas em Portugal estamos talvez um patamar acima na escada da quimera. Na Grã-Bretanha, por exemplo, fala-se da “crise do custo de vida”. Nos EUA, admite-se que o tema assombre as eleições legislativas. Em Portugal, porém, é como se continuássemos no bendito ano 2000. O pessoal governativo é aliás quase o mesmo, com alguns filhos no lugar dos pais. Por isso, e como seria de esperar, não se passa nada: o aumento de preços é, segundo decretou o primeiro-ministro no debate do orçamento, “transitório e temporário”. A atitude não é inédita: foi com esta mesma indiferença que os ministros socialistas receberam todas as crises deste século. Ainda se lembram? Em 2008, a crise financeira internacional serviu apenas para o governo declarar Portugal um “oásis”. Em 2020, a epidemia era um problema da China, que a ministra da Agricultura acreditava “poder ter consequências positivas” para Portugal.

Dir-se-á: os ministros estavam a tentar sossegar-nos. Não, não estavam: estavam apenas a iludir-se e a iludir-nos. Nuns casos, a complacência serviu para dissimular problemas. Por exemplo, percebemos agora que a declaração pomposa de independência energética de Portugal em relação à Rússia escondeu apenas a extrema vulnerabilidade portuguesa à infiltração e manipulação russas, notória no acolhimento às vítimas da invasão da Ucrânia em Setúbal. Noutros casos, a inconsciência teve um sentido ainda mais grave: foi a via pela qual o próprio governo sobrecarregou as dificuldades. Em 2008, a classificação de Portugal como “oásis” preparou o ambiente para a escalada de despesas que provocou o descalabro das contas públicas em 2010 e o pedido de auxílio internacional em 2011. Em 2020, o menosprezo da pandemia conduziu ao relaxamento natalício das regras sanitárias, o que ameaçou o SNS de colapso e transformou Portugal no recordista europeu de mortes por Covid nos primeiros meses de 2021.

O INE confirmou que a inflação em Portugal subiu para 7,2% em Abril, o valor mais elevado desde há trinta anos. Para alguns, como por exemplo o Estado enquanto empregador, terá talvez certas vantagens. Mas para a maior parte das famílias, pode significar a mais séria perda de poder de compra deste século, muito pior do que os célebres “cortes” da troika. O governo, porém, conserva-se impassível. Para perplexidade de Nazaré Costa Cabral, a presidente do Conselho de Finanças Públicas, nada parece capaz de o obrigar a rever as projecções do orçamento, e muito menos a admitir que a sua política é de facto “expansionista”, e portanto gravemente desajustada neste momento. Já vimos este filme: mais uma vez, o poder socialista convida-nos a fazer de conta que Portugal não é deste mundo. Temos todas as razões para temer o pior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR