Colunista do Observador, Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Uma questão de fé

Os governos sucedem-se, os problemas arrastam-se, nada parece ter solução. Nem no curto, nem no longo prazo. Ao referir-se aos problemas do país como estruturais, Costa gera uma sensação de impotência